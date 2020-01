Ministar rada Zoran Đorđević izjavio je za TV Pink da radnici treba da se bore za svoja prava i da je država tu da ih zaštiti, ali je naglasio da Srbija ne želi da Zakon o radu menja po uzoru na komšiluk.

- Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je u pravu kada kaže da svako treba da radi onoliko koliko može i koliko je u skladu sa zakonom – rekao je ministar Đorđević komentarišući vest da se je u Crnoj Gori nedelja proglašena nerednim danom: – Tamo na mestima gde su benzinske pumpe, koje inače rade nedeljom, sada se otvaraju razni butici, samoposluge, apoteke i tome slično. Prave od države cirkus, a Srbija to ne želi da čini sebi. Naš zakon je dobar i pruža mogućnost radnicima da ostvare svoja prava. Oni uvek mogu da se obrate inspekciji koja će da ih zaštiti – objašnajva ministar Đorđević.

Gostujući u Novom jutru TV Pink ministar Đorđević je najavio i rekonstrukciju Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine "Zvečanska".

- Rekonstruisaćemo postojeće objekte. Ove godine će biti gotov materinski dom, a nakon 40 godina napraviće se i sportska sala za decu bez roditelja. Biće napravljena u naselju Braće Jerković, tako da će deca imati svu priliku da se bave sporotom i imaju zdrav život – rekao je ministar Đorđević.

Đorđević se osvrnuo i na sradanju ministrstva i sindikata, rekavši da su do sada "zajedničkim snagama uspevali da rešavaju probleme sa kojima se suočavaju".

- Imamo redovne sastanke sa sindikatima i zajedno radimo na problemima. Socijalni radnici takođe nisu zaboravljeni, očekuju ih bolji dani. Želimo da rekonstruišemo socijalne ustanove, i to radimo sa kancelarijom za javna ulaganja i to je suštinski važno. Ranije je to bilo samo kozmetički, sada to nije tako, već radimo na kapitalim renoviranjima – rekao je Đorđević, naglasivši da ovo ministarstvo ima u plani da se, pored rekonstrukcije starih, izgrade i nove zgrade.

Mirjana Veljović, predsednica Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije, kaže da su dosadašnji rezultati vidljivi.

- Nisu neki veliki rezultati, ali su repreznetativni. Ovaj sindikat je postao vidljiv, što znači da se pita što se tiče svih problema u socijalnoj zaštiti i uspeli smo da postanemo partneri Ministarstva i da sve probleme koje imamo iznesemo i da pokušamo da ih rešimo – rekla je Veljović.

Kako je naglasila, glavni problem kojim se bave je zapošljavanje.

- U Socijalnoj zaštiti u ovom trenutku fali negde oko 1.000 radnika, i nadam se da ćemo to uskoro da rešimo – dodaje Veljović, naglašavajući da je plan i da se radi na poboljšanju uslova rada.