ZORAN MILIVOJEVIĆ ZA "PRAVAC": Amerika ne menja svoj politički stav, već menja način njegove realizacije i način pristupa prema našoj zemlji - Upravo je to novi kvalitet u našim odnosima

"Sadašnja administracija pokazuje drugačiji pristup, i to ne znači da Amerika ne menja politički stav, već menja način realizacije tog stava, kao i način pristupa našim odnosima. Upravo to je taj novi kvalitet", kaže za emisiju "Pravac" karijerni diplomata.

Juče je u Berlinu održan sastanak predstavnika Srba i Albanaca sa Kosova i Metohije, pod budnim okom specijalnog izaslanika Donalda Trampa za dijalog Ričarda Grenela, koji je ujedno i ambasador SAD u Berlinu.

Pored toga, kada govorimo o srpsko-američkim odnosima, danas je proslavljena dvogodišnjica Kongresa srpsko-američkog prijateljstva, institucije koja je osnovana na inicijativu dve strane, Skupštine Srbije i američkog Kongresa. Skupu povodom obeležavanja ove godišnjice prisustvovao je i Zoran Milivojević karijerni diplomata.

- Godišnjica je proslavljena sa vrlo lepim porukama, a ovekovečili su je svi osnivači, uključujući i njegovu ekselenciju ambasadora Entonija Godfrija. Ovaj Kongres manifestacija je stanja u odnosima dve zemlje – kaže Milivojević gostujući u emisiji "Pravac".

Poredeći odnose dve zemlje nekad i danas, Milivojević kaže da odnosi imaju dugu istoriju i sadržaj. Podsetio je na to da su 1881. godine Srbija i SAD potpisale dva ugovora kojima je obeležen početak zvaničnih diplomatskih i trgovinskih odnosa, a koji su ostali na snazi do današnjih dana.

- Mi smo jedna od retkih zemalja koja je 1881. potpisala i zaključila sa Sjedinjenim Američkim Državama klauzulu najvećeg povlašćenja, dokument koji podrazumeva specijalne odnose između dve države. Treba reći i da smo bili saveznici u oba rata, a odnosi nikada nisu bili na gorem nivou nego na kraju prošlog veka, posle NATO intervencije – podseća Milivojević za Pink.

Kada je reč o odnosima danas, ocenjuje da postoji novi kvalitet koji povezuje sa aktuelnom administracijom.

- Godine 1999. na čelu američke administracije bio je Bil Klinton, dakle demokrate. Posle njih došla je administracija Buša Mlađeg kada nije bilo pomeranja u našim odnosima, a nije ih bilo ni za vreme Baraka Obame. Dakle, američka administracija imala je konstantu koja se zasnivala na stavu koji je zauzet 1999. godine – kaže Milivojević i nastavlja:

- Tek sada, sa ovom američkom administracijom, imamo jednu vrstu "otopljavanja", jer je ona pokazala nešto drugačiji odnos prema Srbiji – ocenjuje diplomata.

Kada je reč o razlozima uzlazne linije u odnosima dve zemlje, Milivojević ocenjuje da oni leže u shvatanjima američke administracije, u filozofiji i pristupu Srbiji i međunarodnim odnosima, a koje je uveo predsednik Tramp.

Tramp je izvršio reviziju spoljne politike Amerike, uveo je novi pristup i znatno je manje politike koja je bila konstanta u prethodne tri administracije. Sadašnja administracija pokazuje drugačiji pristup, i to ne znači da Amerika ne menja politički stav, već menja način realizacije tog stava, kao i način pristupa našim odnosima. Upravo to je taj novi kvalitet, kaže karijerni diplomata.

Ističe da ljubavi nema, već interesa, ali da je važno da se ti interesi poklapaju u nekoj tački kako bi se dobio kvalitet i kako bi se na pozitivan način mogao oceniti pristup aktuelne administracije.

Promenile su se tri stvari, ocenjuje diplomata: 1. globalni odnosi, što je uticalo na generalni pristup Amerike, 2. promenio se položaj Srbije, kao i njen spoljnopolitički pristup, 3. promenio se interes Amerike vezano za ovaj prostor, kao i za Srbiju na neki način.

- Američki ambasador je danas na Kongresu potvrdio da, prema mišljenju ove američke administracije, Srbija ima ključno mesto u regionu, s tim u vezi i administracija promoviše svoj interes za odnose sa Srbijom. Ako to slobodnije prevedemo, možemo protumačiti da Amerika na ovom prostoru smatra Srbiju ključnom i shvata da treba da traži kopče u saradnji sa našom zemljom, a sve kako bi realizovala svoje interese i interese vezane za region – kaže Milivojević.

I ovo je, kaže, potvrda kvaliteta u odnosima sa Amerikom koji, ponavlja, ne znače promenu američkog stava po ključnim pitanjima, već znače da se može razgovarati.

- Ako razgovaramo o nečemu što je do ove administracije bilo tabu tema, to pruža mogućnost da se i naša strana nađe zadovoljnom, ili da pronađe interes koji bi nas usmerio u traženju rešenja koji su u interesu obe strane – kaže Milivojević. Kvalitet pristupa aktuelne američke administracije je, ocenjuje on, upravo u tome što hoće da razgovara i jer smatra da se bez Srbije rešenje ne može pronaći.

Kada je reč o postavljanju Grenela za specijalnog izaslanika, kao i o želji da se pokrene dijalog, Milivojević je zapitao da li bi se predsednik Tramp lično oglasio o namerama za ponovno uspostavljanje vazdušnog saobraćaja između Beograda i Prištine.

- Sigurno je da Trampu ovo nije interes najviše kategorije, ali jeste neki interes. Dakle, ova administracija jasno manifestuje svoj interes vezano za pitanje Kosova i Metohije – kaže Milivojević. Podseća da je cela stvar počela 14. decembra 2018. sa pismom Donalda Trampa predsedniku Srbije i Hašimu Tačiju.

Ovim pismom američki predsednik vrlo je jasno izrazio interes da Amerika želi da se uključi u rešavanje pitanja KiM i da želi da učestvuje u pronalaženju nekog rešenja.

Posle toga, podseća, usledili su potezi administracije: imenovanje specijalnog predstavnika za region Metjua Palmera, ali i specijalnog izaslanika Bele kuće u liku ambasadora Ričarda Grenela, što je, prema Milivojevićevim rečima, presedan ali i jasna poruka da Amerika zaista želi da iznađe rešenje.

- Sve ovo što sada imamo pokazuje da administracija ima interesa da se uključi. Pristupa pragmatično i racionalno, stavljajući po strani ono što je politička brana dijaloga. Shvatili su da na toj poziciji ne mogu da razgovaraju uspešno, te su se opredelili za "menadžerski", pragmatični pristup, odnosno razgovaraju o temama koje mogu da se realizuju bez glavnog pitanja (pitanja statusa i insistiranja na političkoj temi) – kaže Milivojević.

Dodaje da je Amerika registrovala neuspehe EU, situaciju u Prištini i sa kakvim "elitama" imaju posla.

- Opredelili su se da ipak ne izvrše ključni pritisak, ignorisali su tu elitu i shvatili da vlada ne može da se formira. Shvatili su i da se ne može realizovati uslov na kojem Srbija insistira, odnosno da se skinu takse, i u toj situaciji američka administracija ne bi mogla da uknjiži nikakav poen do predsedničkih izbora – kaže Milivojević.