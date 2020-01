Jugović: Đilasova opozicija se pretvorila u azil za pse, a Boško Obradović najglasnija lutalica

Član glavnog odbora SNS Bratislav Jugović izjavio je, povodom napada na pripadnika MUP-a Gorana Papića od strane lidera Dveri Boška Obradovića, zbog hapšenja rođenog brata Đilasove nevenčane supruge, da je Papić meta Obradovića samo zato što je rukovodio akcijom u kojoj je uhapšen rođeni brat Đilasove nevenčane supruge sa dva kilograma kokaina.

-Poznato je da policijske snage u svom sastavu imaju rasne pse koji koriste u borbi za suzbijanje narkotika. S druge strane, Đilasova opozicija se pretvorila u azil za pse, među kojima je Boško Obradović najglasnija lutalica - naglašava Jugović.

-On laje na ljude koji se bore protiv kriminala, laje na institucije, laje čak i na ljude iz opozicije, a ponekad laje i na zvezde. Lajanje je stil izražavanja kojem se pribegava u nedostatku ideja i nadahnuća. Međutim sve je to očekivano. Stavljanjem Dveri na raspolaganje tajkunu Đilasu, lutajući kao gusan u magli u potrazi za svojim identitetom, Boško Obradović je sebe osudio na nedostatak ideja i na gubitak bilo kakvog potencijala u političkom životu Srbije - dodaje on.