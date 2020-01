BALŠA BOŽOVIĆ RASKRINKAO Boška Obradovića koga je optužio da je upropastio proteste dela opozicije

Gospodine Obradoviću, pa vi zapravo eksploatišete i nastavljate politiku isključivosti sredine 20. veka i vaših heroja tog vremena, poput Dimitrija Ljotića, poručio je lideru Dveri narodni poslanik Demokratske stranke Balša Božović u dnevnom beogradskom listu Danas.

- Nervozni ste, gospodine Obradoviću, jer i vi i ja znamo da ste izigrali građane, upropastili građanske proteste, godinu dana pre izbora proglasili bojkot kao navodno sredstvo da se dođe do fer i slobodnih izbora, da biste zatim odustali od te borbe , ni ne pokušavsši da je započnete. Vi biste i danas u Vučićevu vladu koju zovete "prelaznom". O tome otvoreno govorite. Vi biste da sedite pored Nebojše Stefanovića godinu dana u u vladi, pa da sa pozicije vlasti idete na izbore. Nije vama stalo do rušenja režima, vama je stalo samo do vlasti. Zato ste i nervozni. Čini se da režimu više zavidite, nego što im zamerate. Sramno - između ostalog rekao je Božović i dodao:

“Na kraju nećemo pamtiti reči naših neprijatelja, već ćutanje naših prijatelja.”

Martin Luter King https://t.co/X35OujdEaN — Balša Božović (@Balshone) 29. јануар 2020.

Gospodine Obradoviću, za kraj, umesto što svoj nedostatak političkog razmišljanja nadoknađujete agresijom, bilo bi bolje da pokušate da ne lažete građane i da razumete da se režimi smenjuju ili na fer izborima koje dobijamo političkom borbom ili kroz revoluciju. Vi, nažalost, niste sposobni ni za jedno od ta dva.