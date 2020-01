DRECUN: Ukidanje taksi od strane Prištine bio bi veliki napredak za Vašington, Tramp želi da pokaže ko vodi igru i ko je najjača sila (FOTO+VIDEO)

Sva trenutna sučeljavanja po pitanju dijaloga Beograda i Prištine u međunarodnoj zajednici, kao i unutar evroatlanskih saveznika, pokazuju koliko je težak kosovski problem i koliko će biti teško da se on reši, rekao je za NOVO JUTRO Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju.

Drecun je, komentarišući izjavu Ričarda Grenela, koji je rekao da u svemu do sada postignutom u pregovorima Beograda i Prištine do sada nije bio uključen ni Brisel, ni Berlin, ni Pariz, rekao da ta njegova izjava jasno stavlja do znanja da se ovaj problem i njegovo eventualno razrešavanje od strane Vašingtona, sagledava u kontekstu geopolitičkog sučeljavanja i to prevashodno sa Ruskom Federacijom.

“Nastoji se da se umanji uticaj Rusija na ove prostore, a da se balkanske zemlje koje još nisu članice evroatlanskog zajedništva nekako sve više udalje od Rusije i približe evroatlanskom savezništvu”, rekao je Drecun.

Kako kaže, sa druge strane se pokazalo da u ovom dogovoru o avio i železničkom saobraćaju, nisu učestvovali ni Pariz ni Berlin, kao i da je čitav taj proces stavljen u kontekst sučeljavanja među evroatlanskim saveznicima.

“Čini mi se da je pozicija Vašingtona ipak fleksibilnija, za razliku od Nemačke pozicije koja je nekako zacementirana i koja ne dozvoljava bilo kakav prostor za kompromis. Mislim da bi nemačkim zvaničnicima trebalo da bude jasno da sa tog stanovišta nema nikakvog dogovora sa Beogradom”, rekao je Drecun.

Prema njegovim rečima, mislim da je dobro što je predsednik Tramp imenovao Grenela za svog izaslanika, i on, kako kaže, mora da postigne određene pomake.

“Postignut je napredak na ekonomskom planu, na planu uspostavljanja saobraćaja. On će nastojati da u predstojećem vremenu postigne još neki napredak. Mislim da bi za Vašington veliki napredak bilo ukidanje taksi, pod pritiskom Grenela, i ako se to dogodi, onda će Tramp staviti to na tviter kao veliku pobedu i pokazati ko vodi igru i ko je najjača sila”, rekao je Drecun.

Kako kaže, sva ova sučeljavanja pokazuju koliko je težak kosovski problem i koliko će biti teško da se on reši.

Komentarišući to što i nakon četiri meseca od izbora na Kosovu i Metohiji nije došlo do formiranja Vlade, kao i stav dela međunarodne zajednice da, kako kažu, ne žele da se mešaju, Bojan Bilbija, urednik političke rubrike u "Politici", rekao je da je to sve medijska priča.

Kako navodi, onog trenutka kada međunarodna zajednica odluči da vlada na Kosovu bude formirana to će se i dogoditi, ali, dodaje, iz nekog razloga oni ne žele da do toga dođe.

“Verujem da će se to ipak u narednom periodu dogoditi, da neće dopustiti da se tamo ponove izbori. Verujem da je Vlada tamo i dalje moguća, možda ne sa Kurtijem na njenom čelu, ali moguće je da se sada ide i ka toj soluciji da ga neko zameni i da se napravi neka nova većina”, rekao je Bilbija.

Kako kaže, za nas je najvažnije da Srbi u toj novoj vlasti budu uvaženi, kao i da im se dodele mesta koja im pripadaju.

“Srpska zajednica je tamo konstutativna i apsolutno treba da budu deo vlasti. Dalji koraci su ukidanje taksi i obnova dijaloga, ali sve zavisi od toga kada će ta vlada biti formirana. Nekome se, kako se čini, ne žuri sa svim tim, a pre svega sa ukidanjem taksi”, rekao je Bilbija.