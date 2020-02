Vučićević je pokazao zapisnik sastavljen 16. decembra 1918. godine, 15 dana posle formiranja Kraljevine SHS, u kojem najviši crkveni velikodostojnici Crne Gore zaključuju da će se ujediniti sa pravoslavnom crkvom u Srbiji.

Ono što se mesecima unazad dešava u Crnoj Gori najtačnije je definisano kao “Milov teror”, ocenjuje Dragan J. Vučićević, glavni i odgovrni urednik dnevnog lista "Informer".

- Hapšenje gospođe od 70 godina, čiji je jedini greh to što je majka Milana Kneževića poslanika Demokratskog fronta u Skupštini Crne Gore, nije ništa do teror. Upad policije sa dugim cevima u medije koji pišu loše o režimu, nije ništa drugo do teror. Hapšenje 16 ljudi u jednom danu samo zbog toga što su učestvovali na litijama, to je teror. Direktna i zvanična pretnja Đukanovićeve partije da će svi članovi DPS-a koji učestvuju na litijama biti izbačeni iz stranke, i to je teror – kaže Vučićević za Pink.

Komentarišući hapšenje Ratke Knežević, kaže, podsetilo ga je “na divljanje proustaške policije u Hrvatskoj početkom 90-ih”.

- Možda je komparacija prejaka, ali je na mestu. Oni nisu obavili pretres nego su izvršili najgoru premetačinu i praktično su uništili njenu kuću. Sve su polomili, razlupali i uništili, i da li je to demokratska poruka režima u Crnoj Gori ili demonstracija sile? – zapitao je Vučićević.

Dodaje da je Ratka uhapšena kao najveći terorista, da su joj stavljene lisice, a da je reč o starici sa srčanim oboljenjem.

Kaže i da se Milo Đukanović, vođenjem ovakve politike terora, bori za svoju vlasti i svoj lični profit.

- On je jako nervozan jer na desetine hiljada ljudi, prema nekim procenama i 100.000, izlazi na ulice. Stoga i povlači ove teško shvatljive poteze i hapsi ljude koji učestvuju na litijama – kaže urednik “Informera”.

Vučićević je potom pokazao zapisnik sastavljen 16. decembra 1918. godine, 15 dana posle formiranja Kraljevine SHS u kojem najviši crkveni velikodostojnici Crne Gore zaključuju da će se ujediniti sa pravoslavnom crkvom u Srbiji.

U tekstu se navodi:

"Ovo je zapisnik izvanredne sjednice Svetoga Sinoda Pravoslavne crkve u Crnoj Gori, održane u rezidanciji Mitropolije crnogorske dana 16. decembra 1918.

Prisutni: mitropolit Crne Gore Mitrofan Ban, mitropolit pećki dr Gavrilo Dožić, episkop nikšićki Kirilo Mitrović i sin0odski sekretar đakon Ivo Kaluđerović.

Predmet: da se nezavisna Srpsko-Pravoslavna Sv. Crkva u Crnoj Gori ujedini s autokefalnom Pravoslavnom Crkvom u Kraljevini Srbiji.

U današnjoj svojoj sjednici Sv. Sinod gornje je pitanje svestrano proučio i donio jednoglasno ovo:

Riješenje: Pošto je Velika Narodna Skupština Srpskog Naroda u Crnoj Gori održana u Podgorici dana 13. novembra 1918. godine donijela odluku, da se nezavisna Crna Gora ujedini sa Kraljevinom Srbijom to i Sv. Sinod nalazi cjelishodnim i opravdanim da se i Sv. autokefalna Crkva u Crnoj Gori ujedini sa nezavisnom Pravoslavnom Crkvom u Kraljevini Srbiji, a zajedno s ovom sa cijelom Sv. Srpsko-Pravoslavnom Crkvom u novoj državi Srba, Hrvata i Slovenaca.

Gornje riješenje ima se dostaviti Njegovom Visokopreosveštenstvu Mitropolitu Srbije G. Dimitriju i Predsjedniku Vlade G. Stojanu Protiću."

Ujedinjenje je potvrđeno potpisima prisutnih.

- Dakle, sami crkveni velikodostojnici u CG 1918. kažu da se njihova crkva zove Srpska pravoslavna crkva, a ne Crnogorska pravoslavna crkva. neko ove dokumente krije od naroda u CG, ali i od srpskog naroda – zaključuje Vučićević za Pink.

Cilj crnogorskog režima je, kaže on, nasilno asimilovanje srpskog naroda i da mu pokaže kako će proći ako se ne pomire sa nasiljem Mila Đukanovića.

- Situacija je teška i za Srbiju, jer je CG od 2006. nezavisna država u čije unutrašnje stvari ne smemo da se mešamo, a kako ne bismo Đukanoviću dali povod da se predstavi kao žrtva, a da mi ispadnemo agresori – kaže urednik “Informera”.

"Niko se nije izvinio zbog obanjivanja javnosti!"

Komentarišući saopštenje Tužilaštva za organizovani kriminal da Aleksandar i Andrej Vučić nisu izvršili bilo koje krivično delo u vezi sa slučajem "Jovanjica", niti su bili u komunikaciji ili kontaktu sa osumnjičenim u tom slučaju, Predragom Koluvijom, Vučićević kaže da se niko nije izvinio zbog obmanjivanja naroda.

- Niko se nije izvinio ni porodicama Aleksandra i Andreja Vučića, a zamislite pakao kroz koji su prošli. Šta bi bilo da je Đilasa neko optužio da na farmi kokošaka gaji marihuanu? Da li bi posle saopštenja Tužilaštva i dalje bilo “nikom ništa”? – zapitao je Vučićević, zaključujući da je na delu “monstruozna predstava najstrašnijih mogućih dvostrukih standarda”.

Podseća i da je Aleksić u novembru rekao da ga ne zanima šta će reći policija, već samo šta će reći nadležne institucije, odnosno Tužilaštvo.

- Evo, juče je Tužilaštvo reklo svoje, a on nije rekao ni da se izvinjava, već da ostaje pri svim svojim tvrdnjama. Ako imaš dokaze, pokaži ih. Ako nemaš, pokrij se ušima i idi u mišju rupu! – poručuje urednik “Informera”. Kaže i da bi Aleksić morao da odgovara zbog lažnih optužbi na račun predsednika države.

Kaže da se fabrikovanje afera neće zaustaviti, te da će biti sve gore i gore. Jedna od takvih afera je, kaže, i afera N1, iako za istu postoji dokaz da upravo vlasnici N1 naređuju “Telekomu Srbija” da iz sistema “Supernova” isključi njihove kanale i kanal N1.

- Potom kreću u kampanju da je neko zabranio N1. Ljudi, da li ste vi pri čistoj svesti i zdravoj pameti? Dakle, postoji dokaz! Ipak, vodi se najstrašnija kampanja – kaže Vučićević za Pink.

Ističe da je na delu čista politika i pokušaj reketiranja države, iako je reč o televiziji sa od 0,3 do 0,5 odsto udela u gledanosti.

- N1 je, čini mi se, 36. ili 38. na listi najgledanijih kanala “Supernova”. I sada je neko smislio da ukine N1! Jeste, niko niko nije lud – kaže Vučićević.