GLAS NARODA JE NAJBITNIJI! Srpska Desnica u Nišu razgovarala sa građanima (FOTO)

View this post on Instagram

Данашњи дан у Нишу обележен је активностима Српске Деснице. Чланови Градског одбора Српске Деснице организовали су штанд испред просторија одбора, који је посетио велики број Нишлија. Ову акцију наши активисти су искористили да разговарају са грађанима Ниша, одговоре им на питања, прихвате њихове захтеве и молбе. Такође, велики број грађана је прилазио да искаже подршку председнику Српске Деснице Миши Вацићу у његовој непрестаној борби за очување српских националних интереса. ''Глас народа је најбитнији. Штандове организујемо не само да бисмо поделили промотивни материјал, кроз који се наши суграђани информишу о програму Српске Деснице, већ да бисмо чули и који су то проблеми који их муче, на који начин можемо да им помогнемо, а свакао нам и прија када чујемо да су задовољни радом наше странке.'' рекла је Сузана Стаменковић, координатор Српске Деснице за Град Ниш, истичући да је презадовољна бројем младих људи који се свакодневно учлањују. Просторије Градског одбора Ниш отворене су сваким даном, осим недеље, од 9 до 19ч на адреси Обреновићева 124. #srpskadesnica #nis #misavacic