Miloš Vučević: Sve dok je srpske crkve biće i nas

Srbi imaju jednu crkvu gde god da žive i dok je crkve i zvona biće i nas, poručio je potpredsednik SNS i gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević.

On je u intervjuu za današnje "Večernje novosti" rekao i da strašne poruke ovih nedelja stizu predsedniku Aleksandru Vučiću od crnogorskih vlastodržaca, a da narod jedino u njemu vidi zaštitnika.

- Verujem u njegovu mudrost i pragmaticnost i snaznu diplomatsku incijativu - rekao je Vučević govoreći o teškoj situaciji u kojoj su se poslednjih nedelja nasli SPC, njen identitet i hramovi u Crnoj Gori.

Upitan da prokomentariše spekulacije da bi mogao da bude novi premijer kaže da je od takvih spekulacija prestao "da se brani" i da je on vojnik partije koja će odrediti ko će biti premijer.

- Važno je šta kažu građani Srbije pa potom i stranka koja pobedi na izborima, a to će biti SNS - kaže Vučević.

On dodaje da je raspisivanje izbora i određivanje datuma u nadleznosti predsednika Srbije i da će sve biti sprovedeno u zakonskom roku.

Na pitanje kako ocenjuje kolebanje dela opozicije u vezi sa izlaskom na izbore, kaže da nije reč o kolebanju beć o strahu.

- Pojurili bi oni na izbore da su sigurni da će dobaciti do tri odsto. Ovako valjda su svesni da bi se obrukali pa foliraju neki bojkot da ublaze totalni debakl - smatra Vučević.

Kaže i da ne želi da se bavi "tim lopovima, kriminalcima narkomanima" koji tuku novinrake, vređaju politčke protivnike, prete Vucicću i članovima njegove porodice.

- To moze samo ljudski šljam i drustveni talog. Sramota me sto se uopšte nazivaju političarima - dodaje on.

Upitan koji su po njemu najznačajniji potezi predsednika Vučića "u prvom poluvremenu" navodi da su to teške reforme i spasavanje Srbije od bankrota.

- To je bio rizičan potez i trebalo je biti maher pa iz te pozicije zabiti gol. Zato je predsednik Vučić poput Mesija. I kreator igre i vođa i golgeter - ocenjuje Vučević.

Kada je reč o poslu gradonačelnika i na koje je poteze najponosniji kaže da je dovoljno pogledati Novi Sad danas i pre osam godina i navodi fabrike, Žeželjev most, Naučno-tehnolski park, titulu Omladinske prestonice...