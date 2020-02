Brnabić: Srbi su danas jači faktor na Kosovu i Metohiji jer su jedinstveni

Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da su Srbi danas jači faktor na KiM nego nebrojeno puta ranije, pre svega zato što su jedinstveni.

Ona je nakon sastanka koji su ona i direktor Kancelarije za KiM Marko Djurić imali sa političkim predstavnicima Srba na KiM, rekla da im je zahvalna, jer su svoje razlike ostavili sa strane, što se zajedno bore i što su se zajedno izborili da budu ozbiljan politički faktor koji traži uvažavanje.

- Bez tog uvažavanja oni neće podržavati nikakve privremene vlade u Prištini. Srbi su zahvaljujući svom jedinstvu i podršci predsednika Aleksandra Vučića i cele Vlade osvojili 10 od 10 mogućih mandata i odlučili da ne podrže formiranje vlade u Prištini - rekla je Brnabić.

Ona je dodala da su sa predstavnicima Srba razgovarali i o ekonomiji, odnosno o planu "Srbija 2025" kojim je za konkretne projekte, ekonomsko osnaživanje i bolji život na KiM opredeljeno 150 miliona evra.

Prema njenim rečima, predstavnici Srba su obavešteni i o razgovorima sa stranim partnerima, poput projekta avio linije Beograd - Priština, koja će da ide u prilog boljoj ekonomij i stabilnijem regionu.

- Razgovarali smo i o uvođenju železničkog saobraćaja, ali i važnom autoputu mira na kome radimo sa partnerima iz EU, a koji bi išao od Niša, ka Merdarima, pa kroz KiM do Tirane i luke Drač. To je važan put za Niš, Toplicu, KiM, ali i povezivanje sa partnerima. Nadam se da ćemo početi da ga gradimo do kraja 2020 - rekla je Brnabić.

Upitana koliko na ekonomski razvoj, ali i sve druge planove utiču takse, Brnabić je ponovila da zbog taksi Srbija gubi milion evra dnevno.

- Takse su realno uslov za bilo kakvu ozbiljnu privrednu saradnju. Mi smo činili ustupke da bi dokazali da želimo da budemo konstruktivni, pa smo tako potpisali regionalni roming dok su takse na snazi, ali to je bilo važno i za naš narod na KiM. Ne postoje nikakvi ozbiljni razgovori pre ukidanja taksi - rekla je premijerka Srbije.

Ona je dodala i da očekuje odluku o povlačenju taksi jer ona "ne priliči nikome u 21. veku", a šteti i građanima albanske nacionalnosti.

Brnabić je kazala i da što je jača ekonomija Srbije, veće su šanse da se više finansiralu razni projekti, ali i otvaraju nova radna mesta.

- Danas je borba za opstanak Srbije i naroda na KiM ekonomska borba da ti ljudi ostanu tamo i imaju dobre uslove života i zato nam je plan Srbija 2025 ključna. Žao mi je što se o našem rejtingu više ne priča. Imamo time dodatne mogućnosti da više uradimo za naš narod. Neke projekte ćemo možda ranije krenuti da realizujemo - rekla je Brnabić i dodala da želimo da to bude potopuno dugačije tamo gde živi srpski narod i da je bitno da imaju normalan život, infrastrukturu i perspektivu.

- Za to je ključna jaka Srbija - zaključila je premijerka.