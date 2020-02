Selaković: Lagali su o Jovanjici, a nema ni izvinjenja!

Jasno je da su ljudi iz dela opozicije sve vreme lagali o slučaju Jovanjica, kaže generalni sekretar predsednika Srbije Nikola Selaković i ukazuje da se nakon saopštenja Tužilaštva za organizovani kriminal niko od njih nije izvinio.

Naveo je i da je država preko nadležnih organa počela da procesuira čitav slučaj.

"I onda se nađu neki genijalci koji izreknu tek tako rečenicu da je predsednik Vučić, odnosno njegov brat, bio u komunikaciji sa ljudima koji su osumnjičeni", rekao je Selaković povodom saopštenja Tužilaštva da Aleksandar i Andrej Vučić nisu bili u kontaktu sa vlasnikom plantaže Jovanjica.

Upitan da li će i u narednom periodu da se provlače u javnosti afere, Selaković je rekao da su na desetinama naslovnih stranica bile najgore optužbe protiv Vučića u slučaju Jovanjice, a da se oni koji su optuživali nisu ni izvinili.

Predsednik Vučić, kako je naglasio, nikada nikoga nije tužio.On je dodao da je uveren da Vučić to neće ni činiti, ali je istakao da posle svega nije moglo da se čuje ni jedno "ljudsko izvini".

"Šta mislite kako je njima, njihovim članovima porodice, kako su se osećali kad je neko o njima tako pisao? Malopre ste govorili o Crnoj Gori, pomenuli ste majku Milana Kneževića, a šta mislite kako je svakome ko ima majku, ko ima brata, sina oca, što jesu i Aleksandar i Andrej Vučić, i da vas neko na takav način blati?", upitao je Selaković.

On je dodao da to rade ljudi koji žele da blate ovu državu.

"To rade šefu svoje države u trenucima kada se vode ozbiljne spoljnopololitičke aktivnosti koje imaju za predmet budućnost naseg naroda i države na KiM. Sada je to prošlo i svima je prirodno da kažu: 'Bilo, prošlo, idemo dalje'. To nije normalno, kada vam neko stvara takvu situaciju u zemlji, kući, porodici, gde god hoćete", rekao je Selaković.

Nije normalno, kako je naveo, kada ti ljudi nastave dalje, a onda pričaju o uzgajanju marihuane na farmi koka nosilja i pilića.

"Onda im pokažete, dođite da vidite o čemu se ovde radi. A to su isti ljudi koji su rekli da neprihvataju saopštenje policije, hoćemo da se javno oglasi tužilaštvo, kad je stigao odgovor tužilaštva, šta se onda dešava?", upitao je Selaković.

On je dodao da je reč o istim ljudima koji će nastaviti sa "fabrikovanjem kvaziafera".

"Nikada nikome neće odgovarati za to, i nikada neće reći ljudsko izvini ako su pogresili ili uradili nešto skandalozno, a ovo jeste skandalozno", zaključio je Selaković.