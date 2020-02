Gosti "Hit Tvita" bili su poslanik i funkcioner SNS Vladimir Đukanović, Đorđo Žujović iz koalicije Zvonce-LDP i kopredsednik Stranke moderne Srbije Nebojša Leković.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit, i na tviter nalogu hit_tvit.

Predlog koji je privukao najveću pažnju gledalaca, kao i pratilaca na društvenim mrežama jeste PREDLOG BROJ 1. Samoodbrana Mila, sa ukupno 1.064 glasa.

Đukanović je govoreći o raspisivanju izbora za 26. april naveo da se uvek pravi fama oko izbora, a oni se raspisuju u rokovima koji su u skaldu sa Ustavom i zakonima.

- To je jedan od termina koje u skladu sa rokovima. Onima koji se plaše izbora, uvek imaju neki razlog. Onima koji su spremni i imaju šta da ponude, potpuno je svejedno kada će biti. Mi imamo paradoksalnu situaciju, da deo opozicije ne želi da ide na izbore - naveo je Đukanović.

Žujović je rekao da tu koalciji ne zanimaju mandati i procenti, te da želi da razgovara o nekim normalnim stvarima.

Leković je naveo da će njegova stranka odlučila da izađe na izbore i da formira "evropski blok".

- Ideja nam je da baštinimo evropske vrednosti. Mislim da ćemo oko te ideje okupiti dovoljan broj građana. Verujem da će to biti druga po snazi grupacija partija u parlamentu - naveo je Leković.

Predlog broj 1 - Samoodbrana Mila

Đorđo Žujović iz koalicije Zvonce-LDP je naveo da su svaki izbori u Crnoj Gori izbori za život ili smrt, te da nije čudno da se sve ovo dešava pred izbore koji će se održati ove godine.

On je ocenio da se situacija može otrgnuti kontroli ukoliko se ne biraju reči.

- Ako razgovaramo o Crnoj Gori ne možemo da razgovaramo jezikom uvreda - rekao je Žujović i dodao da moramo imati razumevanje i za one koji šetaju.

Kako dodao, ljudi koji su izašli na proteste to rade jer se ne slažu sa nekom odlukom i oni na to imaju pravo, ali ne treba da ih pustimo da se dogovore.

Poslanik SNS Vladimir Đukanović je naveo da je ovde bitka za srpski narod i naše, srpske svetinje.

- Nemate pravo da drugome uskraćujete pravo da bude ono što je bio, a to imamo u Crnoj Gori. U Crnoj Gori se danas hapsi cela poslanička grupa, hapse poslanike pod imunitetom. Hapse ženu od 70 godina...Da bi demonstrirali silu! Pokušavate na nasilan način da menjate identitet države, a onda kažete da neko širi srpstvo vam Srbije - naveo je Đukanović i dodao da Srbija ima obavezu da zaštiti svoju kulturnu baštinu.

Đukanović je dodao da ovo pitanje unosi pravnu nesigurnost, jer ako danas ovako otimaju imovinu crkvi, onda mogu bilo kom građaninu.

- Srpska pravoslavna crkva je poslednji bedem gde treba obrisati ono "srpska", ali možemo da se pravimo naivni...On (Milo Đukanović) želi da predstavi sebe ocem novonastale nacije - istakao je Đukanović.

On je ocenio da je takav potez kontraproduktivan.

- Podelili ste ljude, familije, porodice, braća ne razgovaraju...Religijski aspekt je veoma važan. Kroz istoriju crkva je jedina opstajala - naglasio je Đukanović i zamolio crnogorsku vlast da se urazumi i povuče zakon koji unosi ogromnu pravnu nesigurnost.

Leković je ocenio da nacionalističkih divljanja ima i u Srbiji i u Crnoj Gori i dodao da bi pitanje imovine trebalo rešiti dijalogom.

Predlog broj 2 - Ucena N1

- Dolazimo u apsurdnu situaciju da se čitava javnost bavi nečim što je poslovni dogovor. Mene kao korisnika to ne zanima. Bezobrazluk je to da se traži od Supernove da se N1 ne emituje, a onda u javnosti glumite žrtvu, da bi postigli tu nenormalnu ceni da se od 0,4 centa po korisniku gleda televizija koja nema ni približnu gledanost kao neke druge televizije. Naravno da će ljudi najviše da se interesuju za Sportklub, a oni ucenama pokušavaju da dođu do ozbiljnog novca - rekoa je Đukanović.

On je dodao da je problem to što je omogućeno kablovskom operateru da bude i vlasnik televizije.

- To je notorni bezobrazlu. Navijam da N1 bude na Supernovoj, da bude svuda, da ljudi to vide. To je dobro za naš rejting - rekao je Đukanović.

Kako je dodao, Telekom im je ponudio da ih besplatno emituje.

- Utakmice od nacionalnog značaja po zakonu ne mogu da se prenose na televizijama koje nemaju nacionalnu frekvenciju - istakao je poslanik SNS.

Leković je dodao da je ceo slučaj ispolitizovan, istakavši da kablovski operateri ne bi smeli da budu vlasnici televizija.

- Ako je javni interes da N1 bude gledan to treba omogućiti, a ostalo treba svesti na okvire biznisa - rekao je Leković i dodao da je ovde pravo pitanje zašto javni servis nije otkupio prava za prenost utakmica od nacionalnog značaja.

I Žujović je saglasan da je ovo političko pitanje, ali navodi da je N1 kroz određeni način izveštavanja stvorila izvestan uticaj i da to ne treba zanemariti.

Predlog broj 3 - 1 od 5 miliona

Žujović je naveo da je njihovo pravo da odluče da li će da izađu na izbore ili da ih bojkotuju.

- Ne želim da to dovodim u vezu sa nekim zlonamernim napadima, ali ne znam zašto su dovodili ljude u zabludu koji su šetali mesecima sa njima - rekao je on i dodao da je paradoksalno izgovoriti "unosimo bojkot u parlament".

- Jadno mi je i bedno ako postoji taj jedan ili grupa ljudi koji povlače konce i zloupotrebljavaju entuzijazam tih ljudi - dodao je Žujović.

Đukanović je opisao da okupljene oko Saveza za Srbiju kao "malu baru punu krokodila"

- Imate ljude kojima bojkot tamo nije tako sladak jer moraju da napuste lokalnu vlast, a to nije baš povoljno za njihove budžete - rekao je Đukanović i dodao da SNS ne interesuje da li oni bojktuju izbore, ili ne, jer će voditi pozitivnu kampanju i predstaviti svoje planove.

Govoreći o aferi "Jovanjica", Đukanović je naveo da lično smatra da je u kreiranje te afere bio uključen i deo vlasti zajedno sa opozicijom koja je to plasirala.

Kriminalizacijom porodice predsednika Srbije, stvara se atmosfera da on i nasilno može da se ruši sa vlasti i tome se na neki način daje legitimitet, naveo je Đukanović i dodao da se ta kampanja vrlo perfidno vodi.

Leković smatra da je nikada u Srbiji nisu bili idealni uslovi za izbore, ali da se za to treba boriti.

Predlog broj 4 - Kobi Brajant

Žujović je rekao da nije čudno što je u ovom delu sveta bila posebna vrsta tuge zbog pogibije Kobija Brajanta.

- On je bio idol milionima- istakao je Žujović i dodao da mnogi imaju osećaj da su izgubili deo detinjstva.

Leković je naveo da je to veliki gubitak, te da su morbidna pisanja na Tviteru kojima se podseća da je Brajant bio optužen za silovanje.

Đukanović je istakao da je Brajant bio legenda NBA i svetske košarke i da je zaslužio poštovanje.

Predlog broj 5 - Bregzit

Leković je ocenio da se ovakav potez očekivao od Britanije.

- Srbija treba da nastavi sa reformama i da postane 28 članica EU - naveo je Leković.

Đukanović je istakao da on nije protivnik integracija, te da smatra da je kod ljudi došlo do zasićenja ovakvim sistemom.

- Ja ne bih glasao za evropske integracije, ali ne bi vodio na kampanju protiv jer ne postoji alternativa. Ne možemo da se mešamo u politiku velikih, naše je da nastavimo sa reformama - istakao je Đukanović.

Žujović je ocenio da će se izlazak Britanije iz EU, odraziti na sve postojeće i buduće članice.

U emisiju su se uključili i gledaoci koji su glasali:

Kristina iz Novog Sada je glasala za predlog broj 3.

Gosti Hit tvita glasali su za sledeće predloge:

Leković je glasao za predlog broj 3. On je poželeo svima sreću na izborima.

Žujović je glasao za predlog broj 1. Rekao je da se dosta vremena pričalo o tome, i da bi voleo da ne bude nedorečen po tom pitanju.

"Iz ovakvih emisija moramo poslati jasne poruke mira i pozvati sve ljude koji se danas ne razumeju i razmišljaju drugačije o važnom pitanju, da sednu, razgovaraju i da nađu rešenje", rekao je Žujović.

Kako kaže, sve porodice treba da budu jedinstvene i iz litija treba da proizađe pomirenje.

Đukanović je glasao za predlog broj 1. Kako je rekao od Srbije se stalno mogu čuti poruke mira, i istakao da je veoma važno da ogroman broj ljudi večeras pokazuje da je Milo gotov i da više nema gde.

"Veoma je važna slika srpskog jedinstva", rekao je Đukanović.