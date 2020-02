VULIN ZA PINK: U prištinskoj vladi sede ubice - Kurti je prvi dan na funkciji odao poštu teroristi (VIDEO)

Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da takozvani premijer Kosova Aljbin Kurti čini sve da dijaloga sa Beogradom ne bi bilo i dodao: "kakvo pomirenje kada u prištinskoj vladi sede ubice".

Vulin je u Novom jutru TV Pink upitao kakvu poruku Srbima šalje čovek koji prvi dan svoje funkcije oda poštu Ademu Jašariju, zločincu, čoveku koji je ubijao članove svoje porodice, jer su hteli da se predaju sa decom, da ne izginu, jer nisu bili teroristi.

- On je ubijao pred decom njihove očeve, članove svoje porodice zato što su hteli da prežive, zato što nisu hteli da učestvuju u njihovim zločinima. Sada, on ode takvom čoveku na grob. Pa kakva je to poruka Srbima? – upitao je Vulin.

On kaže da je u Prištini osuđeni ratni zločinac postavljen za takozvanog ministra odbrane.

- Inače, i u prošloj vladi je bio osuđen pred sudom u Nišu za slično krivično delo. Pazite, to su ljudi koji nisu osuđivani za neku komandnu odgovornost, nego za lično učešće u ubistvu vojnika. Oni su ubijali svojim rukama – kazao je Vulin.

Ministar je upitao kako neko pored takvih odluka može da kaže da prištinska vlada hoće pomirenje.

- Ovo nije poruka mira, ovo je poruka „Ratovali smo, zvali smo NATO u pomoć, opet ćemo ratovati, podižemo vojsku, uvodimo obavezno služenje vojnog roka da bismo dobili masu“. Oni još uvek nemaju vojsku. Po rezoluciji 1244 oni ne mogu da imaju nikakvu vojsku. Tu Rezoluciju nisu potpisale samo Rusija i Kina. Potpisale su je i SAD, Francuska i Velika Britanija i oni su dužni da je sporovode – naveo je Vulin.

Kako podseća, u Rezoluciji 1244 se kaže da je jedina oružana sila KFOR, nikakva vojska Kosova.

- Ja sam od našeg izaslanika, generala Bandića, tražio da zakaže sastanak sa nadležnima u NATO paktu da dobijemo njihov stav o ovome što Kurti govori... Ja smatram da je to velika bezbednosna pretnja, jer ta takozvana vojska se ne pravi da učestvuje u mirovnim operacijama...ona treba da služi, ako se uspostavi, da izazove nestabilnost i sukobe sa Srbima – smatra Vulin.

Vulin kaže da Priština ima problem jer po NATO standardima vojska mora da ima 10 odsto manjina u svojim redovima.

- Srbi neće da služe u toj vojsci. Uvođenjem obaveznog služenja vojnog roka rešavaju taj problem – pojašnjava Vulin.

Ministar odbrane kaže i da je za rat i sukob dovoljan jedan, a da je za mir potrebno dvoje.

- Predsednik Vučić od kako je počeo da vodi naše pregovore je kosovsku nezavisnost učinio vrlo upitnom. Na pregovorima su prvo insistirali šiptari, a sada oni beže od pregovora. Ne dozvoljavaju ni mogućnost. Gledaju samo šta bi moglo da nas udalji od pregovora – kazao je Vulin.

Kako kaže, oni vide da predsednik Vučić vodi politiku koja nije dobra po njih i da pregovori koje on vodi nisu dobri za njih.

Izbori su borba za stabilnost Srbije Vulin je ocenio da će izbori biti najteži do sada uz napomenu da će opozicija u kampanji bojkota da računa i one ljudi koje nikad ne glasaju na izbore, kao i one što žive u inostranstvu, pa čak i one koji neće glasati za vladajuće stranke. - Ako budu imali jedan glas više od nas, odmah će se svi ujediniti protiv Aleksandra Vučića i naše liste ili će na ulicama govoriti „ovo je nelegitimna vlast, hoćemo da je srušimo“ pa ćemo imati scene iz Skoplja, Ukrajine, sukobe na ulicama i nešto što Srbija ne zaslužuje. Morate izaći na izbore. Ovo je borba za stabilnost Srbije - smatra Vulin i dodaje da se vladajuće stranke "ne smeju uljuljkati" istraživanjima javnog mnenja, prema kojima SNS ima natpolovičnu podršku.

- Nama je u interesu da pregovaramo. Nama je u interesu jer, kao što vidite, uvek nešto izborimo za svoj narod i zemlju. Oni to nisu u stanju da urade... Sve što radi Kurti, radi da pregovora ne bude – rekao je Vulin i dodao da otkako Vučić vodi pregovore ma kako bilo teško, Srbija i Srbi imaju bolju poziciju na prostoru Kosova i Metohije.

Povodom izjave Kurtija, koji je u vrh prioriteta stavio tužbu protiv Srbije za genocid, Vulin kaže da nije siguran ni da li je to pravno moguće jer Kosovo nije članica Ujedinjenih nacija.

- Ne znam pred kojim sudom ono može bilo koga da tuži. Za to morate da imate legitimitet, aktivnu legitimaciju, da postoji da bi moglo nekog da tuži. Mimo toga, samo da pođemo od moralne pretpostavke zašto bi to radili. Oni koji su napravili „Žutu kuću“, ubijali Srbe da bi im vadili organe i prodavali, hoće da tuže te Srbe za šta? Za otpor? Za nedovoljan kvalitet organa – upitao je Vulin.