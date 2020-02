PREDSEDNIK VUČIĆ odgovarao na pitanja građana preko Fejsbuka: Evo šta je rekao o Crnoj Gori, svojoj deci, hrani koju voli da jede, platama lekara...

Predsednik Srbije odgovara odgovarao je na pitanja građana koja mu oni postavljaju preko Fejsbuk naloga "Budućnost Srbije - Aleksandar Vučić".

O odnosu sa Prištinom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da sa Prištinom nema o čemu da se razgovara, ako budu nastupili sa ucenama, te da su se "grdno prevarili", ako u Prištini misle da mogu ucenama da pobeđuju Srbiju.

Odgovarajući na jedno od pitanja građana o čemu će da razgovara sa Prištinom, budući da je Azem Vlasi rekao da su četiri pitanja o kojima sa Beogradom nema razgovora, ato su teritorijalni integritet, granica, unutrašnje uređenje i ustavni poredak, Vučić je poručio da, ako je to tako - onda nema o čemu da se razgovara.

- Stvarno ne znam o čemu bismo razgovarali. Da pričamo o tome kakva je Vlasijeva frizura, nisam zaineteresovan, a ni Krutijevom frizurom nisam posebno fasciniran - rekao je Vučić.

On je istakao da je, ako je predlog Prištine da se ne razgovara ni o čemu suštinski, već o tome kako što brže da priznamo nezavisnost Kosova i kako da im se izvinjavamo za nešto - ta vrsta razgovora završena.

- Ali, opet se nadam da će biti razumnijih, racionalnih ljudi koji shvataju da je važno da razgovaramo i da pokušavamo da tražimo kompromis. A, ako to ne žele, ako misle da Srbiju mogu da pobeđuju ucenama - grdno su se prevarili - zaključio je Vučić.

O deci: "Milica će ove godine prvi put glasati, Danilo radi, Vukan je uvek nasmejan"

Na pitanje o deci, predsednik je odgovorio da će Milica ove godine prvi put da glasa, ističe da Danilo radi i da je posebno ponosan na to što živi kao svi obični ljudi, dok je Vukan uvek nasmejan i veseo.

- Danilo ima već 22 godine, Milica uskoro puni 18, i ona će prvi put imati mogućnost da glasa, a Vukan je nešto više od 2,5 godine. Danilo radi,. Koliko sam brinuo ranije, sada sam srećan i ponosan što rad,i ne lak posao, ali i što živi kao i svi drugi obični građani i što je postao pošten radnik - rekao je Vučić.

Milica je, dodao je predsednik, veoma uspešna i da završava Srednju školu, i da on ne zna gde će dalje da se školuje.

- Voleo bih da ide na studije ovde. Ne znam šta će da odabere. Znam da je zanimaju međunarodni odnosi, diplomatija, a na drugoj strani unutrašnji dizajn. Ssta će da izabere videćemo. Vrlo je uspešna i verujem u nju mnogo - kazao je on.

Što se Vukana tiče, kaže, on je blagorodno dete i uvek nasmejan i veseo.

- Pošto sam ja uvek namrgođen i namršten, on unese radost u naš život - rekao je on.

"Nadamo se stabilizaciji u i da će svetinje ostati SPC"

Predsednik je izjavio da Srbija pomno prati situaciju u Crnoj Gori, sa brigom, ali i nadom da će se ona stabilizovati i da će se sve završiti mirno, kao i da će svetinje ostati SPC, kojoj su uvek i pripadale.

Vučić je tako odgovorio a na pitanja građana iz Crne Gore koje mu je upućeno preko fejsbuk naloga, sa potpisom "Srpsko Berane",a koje je glasilo:

"Pomozite da čuvamo naše svetinje u Crnoj Gori. Represija od policija i režima je nepodnošljiva, obećali ste da ćete braniti Srbe, a mi gledamo u vas kao spasenje. Pola CG vas voli kao lidera, budite uz vaš narod tako vam Bog pomogao".

Vučić je rekao da su Srbi izloženi" perfidnoj, pokvarenoj i brutalnoj kampanji koja traje već dve ili tri decenije i šta god da se desi na prostoru bivše Jugoslavije svi okrive Srbe".

- Svakome je najlakše da ispod stola uvek za sve okrive Srbiju - naveo je Vučić.

Dodaje da kada postavi pitanje predstavnicima međunarodne zajednice, kao i diplomatama zašto Srbi u CG nemaju sličan status kao Albanci u Severnoj Makedoniji, iako je Srba u CG značajno više nego Albanaca u Severnoj Makedoniji - nema odgovora.

Kažu to ćemo da prećutimo. Suština te perfidne politike je da kad god imaju pojedine zemlje unutrasnji problem, uvek je Srbija kriva, i uvek bi Srbija nekoda da ruši, iako Srbija nikoga nije nigde srušila, a Srbiju su rušili svi mogući.

Vučić ističe da je suština da deo ljudi u okruženju ne želi uspeh Srbije i da Srbija ponovo postaje trn u oku zato sto je sve uspešnija.

Predsednik kaže da je u Srbiji pre samo četiri godine imala prosečnu platu 340 evra, dok je Crna Gora ima platu od oko 500 evra, dok je sada u Srbiji i CG prosečna plata izjednačena, na oko 510 evra.Vučić dodaje da je, sa druge strane u Srbiji dvostruko niži javni dug i da to sve govori o napretku Srbije.

Kaže da kada na KiM najavljuju redovan vojni rok niko ne reaguje, dok kada su naši ministri pokšaali to da najave da se digla buka u svetu, dok sada niko ne reaguje i kada na Kosovu najavljuju veća sredstva za vojsku i tužbe za genocid.

- Uvek je tišina, a kada bi mi nešto rekli uvek bismo bili krivi svima. Zato naša politika mora da bude pametna, odgovorna i mudra - poručio je Vučić.

Dodaje da, ipak, niko ne treba da pomisli da može u tišini i na bilo koji način može da ukine srpske svetinje.

Vučić navodi da naša politika treba da bude dobro ošmišljena i ne arogantna, ali da kažemo da poštujemo Crnu Goru i druge u okružneju, ali da ćemo da štitimo interese pravno, političkim i diplomatskim delovanjem, kao i da nikoga ne ugrožavamo.

Predsednik konstatuje da pojedini u Crnoj Gori postavljaju to pitanje kao da Vasojević nisu živeli u Beranama ili Andrijevici, gde su već vekovima i da je situacija kao da je Srbija pre nekoliko dana dovela Kuče.

Vučić dodaje da su to samo ljudi koji žele da sačuvaju svetinje i da se zato nada da će se sve u miru zavrsisti i stabilizovati i da će svetinje ostati SPC.

O omiljenoj hrani

Predsednik je građanima otkrio i u kojoj hrani uživa.

- Volim punjene paprike, sarme, nisam sto godina jeo grašak pa sam ga jeo prošle nedelje dva puta, ali ga volim, volim i pasulj, a volim i kada mi majka spremi punjene lignje za slavu, a volim i knedle sa šljivama– rekao je.

O poslodavcima

Predsednik je ukazao da su prisutne dve vrste prevare sa minimalnom zaradom, jedna gde pojedini poslodavci lažno prijavljuju visinu zarade da ne bi plaćali porez na ostatak, a druga da poslodavci isplaćuju minimalnu sumu,a onda traže od radnika da vrate deo isplaćene zarade.

Vučić je poručio, odgovarajući na pitanje jedne Lazarevčanke koja se požalila na poslodavce, rekao da je povećan minimalac za ovu godinu za čak 11,27 odsto i da iznosi nešto više od 30.000 dinara i da je nijedan građanin ne može manje od toga da bude isplaćen.

- Poslaćemo inspekcije i taj problem moramo da rešimo. Nećemo dati mira ljudima koji misle da to ne poštuju - poručio je Vučić.

Kaže da postoje dve vrste koverata plave i bele, u jednim poslodavci koji muvaju sa minimalcem daju radnicima u belom kovertu oko 30.000 dinara po zakonu, a onda traže od njih da im u plavom kovertu vrate 5.000 dinara.

Sa druge strane, pojedini poslodavci isplate radniku zvanično tih 30.000 dinara, a na ruke im daju još 500 ili 600 evra za koje ne žele da plate porez.

Oba slučaja nisu fer prema državi, naglasio je Vučić i istakao da se država bori da poboljša materijalni položaj najsiromašnijih građana.

Dodaje da je minimalac povećan za 11,27 odsto i da i životni stadard tih radnika treba da bude veći za oko 10 odsto, a ne da im se to uzima. Zamolio je radnike da prijave sve takve slučajeve i da će državni organi reagovari.

"Uvođenje gasa ne sme da košta više od 800 evra"

Predsednik Srbije izjavio je da priključak domaćinstava u Srbiji na gas ne sme da košta građane više od 800 evra. Odgovarajući na pitanje građana iz Ćuprije, koji je predsedniku upućeno putem fejsbuka, naveo da bi njega ta investicija koštala oko 3.000 evra, Vučić mu je savetovao da ne pristaje na tu cenu.

- Priključenje na gas je veoma važno i nemojte da pristajete na tu cenu, jer je trošak 'Srbijagasu' za to od 600 do 700 evra, plus priključak može biti oko 50 i 100 evra, znači ne sme da košta više od 800 evra. Razgovaraćemo i sa lokalnim samoupravama da izbace nepotrebne takse i da se dogovorimo sa 'Srbijagasom' da omogući da se to isplaćuje na pet godina - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, to bi značilo da će građani 60 meseci plaćati po 10 ili 12 evra mesčno da isplate tu investiciju.Vučić je pozvao građane da se što više priključuju na gas, jer će, kaže, Srbija imati dovoljno gasa koji postaje sve važniji i za industriju i za domaćinstvo.

"Insistiraćemo na materijalnom knjigovodstvu u zdravstvu"

Vučić je istakao danas da Srbija u zdravstvo ulaže 2,2 milijardi evra godišnje, od čega 1,3 milijardi odlazi na potrošne materijale zbog čega će insistirati na materijalnom knjigovodstvu.

Vučić je, odgovarajući na pitanje građana među kojima je bilo i - da li ima nade da za jednu doktorku iz Bora da se zaposli i ostane u zemlji, ukazao da država zapošljava sve više ljudi u zdravstvu.

-Mi u zdravstvo ulažemo i trošimo na različite načine 2,2 milijarde, petinu novca koju prikupimo kao država. U to ne računamo ono što gradimo kliničke centre, jer to ide iz drugih sredstava. Plate za lekare i medicinske sestre iznosi oko 950 miliona evra. Oko 1,3 milijardi odlazi na potrošne materijale, na ćebad, jastuke, lekove, i ostalo - objasnio je on.

Ukazao je da nije postojalo materijalno knjigovodstvo i tako je, kako je naveo, svake godine bolnica u Boru dobijala po dva miliona evra, bez da se zna stanje o zalihama.

-Sada tek uvodimo materijalno knjigovodstvo, kako bismo znali koliko trošimo i da može novac da dođe do krajnih korisnika, to jest grad, kako bismo jana koji koriste zdravstvene institucije - ukazao je Vučić.

Rekao je da se Srbija na ozbiljan način bavi problemima zdravstva.„Biće sve više zapošljavanja. Uveren sam da, ako nema drugih problema, da će se pitanje zapošljavanja te doktorke svakako rešiti, naglasio je on.

-Mislim da naše zdravstvo pravi krupne korake i da će ih tek praviti. Bićete zadovoljniji uslugama zdravstva. Mislim da će ljudi moći da vide ogroman napredak - naglasio je on.

Naveo je da je u nekim zemljama zdravstvo centralizovano, dok su kod nas tvrdili da "na lokalu znaju bolje", a onda se desilo da zaposle tri puta više ljudi, pet puta više troše, a da država duguje stotine miliona evra.

Bićete zadovoljniji, budite trpeljiviji i strpljiviji. Ostanite u Boru, koji će imati fantastičnu budućnost sa Ziđinom. Ogromna su ulaganja Ziđina, nećete moći da prepoznate grad, mnogo novca će ići lokalnoj samoupravi, rekao je on.

"Nikada nismo radili više puteva"

U Srbiji nikada nije izgrađeno više puteva, a planom "Srbija 2025" predviđeno je da se uradi još 5.000 kilometara lokalnih i regionalnih puteva, rekao je predsednik.

Predsednik Srbije je, odgovarajući na pitanja građana, obećao meštaninu sela Velika Vrbnica kod Aleksandrovca Župskog da je već inicirao, u svojoj nedavnoj poseti prilikom obeležavanja početka radova na Moravskom koridoru, da se neasfaltirani put u tom selu asfaltira.

Na predsednikovoj Fejsbuk stranici, meštanin tog sela naveo je da je od 1.600 metara tog puta samo 500 metara asflatirano i da deca po zimi pešače po blatu i snegu.

- Proverićemo dokle se sa tim stiglo - obećao je predsednik.

Vučić je ukazao i da je u 2019. godini urađeno od dva i po do tri i po više lokalnih puteva nego 2012. godine. Ističe da je asfaltiranje puteva, uz izgradnju vodovoda i kanalizacije, suština napretka standarda, a koji utiču i na više novca u novčaniku građana.

Vučić kaže da će izgradnja Moravskog koridora naročito značiti meštanima Aleksandrovca. Vučić je, takođe, obećao jednom meštaninu Lipničkog Ssora, koji se žalio na buduću trasu brze saobraćajnice Ruma - Šabac, da će razmotriti sve mogućnosti, kao i žalbe građana iz šabačkog sela Štitar.

Na pitanje da li će se graditi obilaznica oko Vršca, Vučić je rkeao da obilaznica nije predviđena planovima za 2020. godinu, ali da će taj projekat biti ubačen u plan za 2021. Ipak, kaže da ne misli da je to najveći problem za Vršac, kao i da bi u to mesto, pored Sstada grupe koja tu uspešno posluje, trebalo dovesti još jednog investitora.

Ukazao je da u Vršcu i okolini žive ljudi više nacionalnosti i da je problem što odlaze iz tog dela zemlje. Vučić je dodao da će se praviti i brza saobraćajnica do Vršca i da će se razvojem infrastrukture u južnom Banatu raditi na dovođenju investitora.

"Mediji su slobodni, meni baš svi postavljaju pitanja"

Vučić je izjavio da su mediji slobodni i da je dokaz to što njemu svi postavljaju pitanja, ali da to politički protivnici obično zloupotrebljavaju i neće da priznaju da on možda ima bolji program, već izgovor nalaze u medijima.

Na jedno od pitanja građana pristiglih za njega preko Fejsbuka - "kada će mediji postati slobodni", Vučić je primetio da obično o tome najviše vole da govore oni koji sebe predstavljaju slobodnima, a valjda se bolje razumeju u one druge, za koje misle da su neslobodni.

- Ja mislim da su mediji slobodni, meni baš svi postavljaju pitanja, a to ljudi obično politički koriste i zloupotrebljavaju jer ne postoji niko od političkih protivnika koji će da kaže - pa, taj Vučić ili neko drugi, rade i malo više, a malo su bolji ili su sa boljim programom izašli.... Neće, nego će ljudi da kažu da je to zbog medija ili ne znam čega - rekao je Vučić.

On je dodao da to i nije to pitanje za njega, već za vlasnike medija i za sve druge.

- Nemam problem sa tim. Volim kada nas, ne samo kritikuju, jer je to uvek super, ali volim kada nas napadaju, zato što to koristimo kao 'politički aikido' da pokažemo koliko smo toga uradili, napravili, koliko nisu u pravu... Tako da meni to nije problem - rekao je Vučić.

"Otvaranje granica od ključnog značaja pre ulaska u EU"

Od ključnog značaja je otvaranje granice, najpre između nas na Zapadnom Balkanu, a zatim i prema EU, i kada to jednog dana budemo postigli onda ćemo svojim radom i ekonomijom pobeđivati, rekao je predsednik.

Vučić je, to kazao odgovarajući na pitanje građana kada možemo, prema njegovom mišljenju, očekivati da Srbija postane članica EU.

- Na to moram da odgovorim malo opširnije. Mislim da je to za nas važan put, ali da pre samog članstva možemo da ostvarimo mnogo toga. Međutim moramo sada da vidimo šta nam donosi nova metodologija EU, posebno za Srbiju i Crnu Goru - dodao je on.

Vučić je istakao značaj otvaranja granica, najpre između nas na Balkanu, a zatim prema EU.

- Ako ne bude bilo granica jednog dana prema Mađarskoj i Hrvatskoj, kao i prema Severnoj Makedoniji, BiH, onda više nemamo problema i svojim radom i ekonomijom ćemo pobeđivati - istakao je on.

Vučić je rekao da se nada da ćemo jednog dana postati članica EU, ali da to sve ne zavisi od nas.

- Videćemo kako će teći i razgovori oko Kosova - dodao je on.

- Znate ako bih vam to rekao onda bih vam rekao prekosutra ćemo priznati nezavisnost Kosova - istakao je Vučić.