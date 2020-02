LONČAR ZA PINK: Bojkot izbora je problem opozicije! Oni ne smeju da izađu na utakmicu kada nisu sigurni da će ostvariti dobar rezultat (VIDEO)

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar rekao je u Novom jutru TV Pink da je nemoguće smanjenjem plata državnim sekretarima i direktorima javnih preduzeća, kojih je nekoliko desetina, povećati plate zdravstvenim radinicima kojih ima 100.000 u Srbiji i ocenio da takve predloge daju oni koji nemaju nikakav program.

Lončar je kazao i da su plate zdravstvenim radnicima za vreme Đilasa bile manje nego što su danas, ukazujući da su medicinske sestre tada imale 30.000 dinara, dok danas zarađuju više od 50.000 dinara.

Đilas ističe da je lekar tada imao platu 50.000 dinara, a oni danas, bez dežurstava i minulog rada, zarađuju više od 90.000 dinara. Lončar je ukazao i da se u vreme bivše vlasti nije ulagalo u zdravstvenu infrastrukturu, kao i da klinički centri koji su obećani nisu završeni, dok je ova vlast uspela da završi Klinički centar u Nišu, renovira Tiršovu, gradi Tiršovu 2, rekonstruište bolnicu KBC "Dr Dragiša Mišović"...

- Kada biste preraspodelili Đilasovih 619 miliona evra, koje je zaradio dok je bio na vlasti, mi bismo mogli da sagradimo više od osam kliničkih centara - rekao je Lončar.

Bojkot je njihov program

Lončar se osvrnuo i na mogući bojkot izbora koji zagovara deo opozicije i smatra da takve predloge daju stranke bez programa i rezultata.

- Bojkot je njihov program. Mislite da ljudi vole kukavice? One koji ne smeju da izađu na meč i utakmicu kada nisu siguran da će ostvariti dobar rezultat. Srbija, srećom, ima borca, predsednika Aleksandra Vučića, koji ima viziju, energiju i rezultate za razliku od kukavice koji nema rezultate - rekao je Lončar.

"Epidemija gripa prijavljena u tri okruga, to je uobičajno za ovo doba godine"

Lončar je rekao da je epidemija uobičajna za ovo doba godine, a kako je naglasio čak je i umanjena u poređenju prošlom godinom i to za nekih 20 odsto.

Mnistar je takođe rekao da je ovo period kada se epidemije i očekuju, i apelovao na građane da vode računa o svom zdravlju.

- Ovoga puta ima manje gripa, a više respiratornih infekcija, jer je vakcinacija dala rezultate i mi smo na dobrom putu da se sve više ljudi vakciniše i sve više ljudi shvata koliko je to značajno, zato ćemo u tom pravcu nastaviti - rekao je Lončar.

Posebno je apelovao na hronične bolesnike da se vakcinišu koji su, kaže, najugroženiji, jer je njihov imunitet narušen i teže se bori sa virusima.

Neki od načina da se prehlada izbegne, kaže Lončar, jeste što redovnija ishrana, unos kvalitetnije hrane pune vitamina, više sna, češće pranje ruku i izbegavanje druženja sa ljudima tokom prehlade, ali i da se izbegava okruženje u kojima ima prehlađenih.

Svetska zdravstvena organizacija dobro odradila svoj deo posla

Govoreći o koronavirusu, Lončar je rekao da je Svetska zdravstvena organizacija dobro odradila svoj deo posla, podigla svest i ukazala na koji način da se države zaštite i brzo reaguju u slučaju pojave tog virusa.

Lončar ističe da su juče predstavnici SZO posetili Ministarstvo zdravlja i kontrolisali njihov rad, a odgovor SZO je bio, kaže ministar, da se u Srbiji radi više od onogo što se očekuje.

- Da li će se koronavirus pojaviti kod nas, to niko ne može da garantuje, zavisi od mnogo faktora, radimo sve da to sprečimo. Da li je to moguće, nisam siguran, jer živimo u takvom vremenu kada ne možete da zatvorite granice - ukazao je Lončar.

Ističe da struka u Srbiji radi sve što je u njenoj moći, da sve sumnjive osobe smeštaju u karantin, da se njihovo stanje prati, kao i stanje osoba sa kojima su oni bili u kontaktu.

Lončar podvlači da je najbitnije da se ne diže panika, da se o svemu obaveštava javnost i da se koronavirus ne zloupotrebljava u političke svrhe.