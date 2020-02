VUČIĆ NAKON SASTANKA SA VARHEJIJEM: Imali smo dobre razgovore - Na strani sam nove metodologije pristupanja EU (FOTO)

View this post on Instagram

"Imali smo veoma dobre razgovore i moje simpatije idu ka novoj metodologiji, kao okviru za rad sa Evropskom komisijom. Vidim mnogo šansi i mogućnosti za Srbiju. Važno je da pokažemo našu posvećenost evropskom putu Srbije, našu odlučnost da budemo deo Evropske unije i kako da na najlakši način pokažemo ljudima da osete, da vide, da mogu da dodirnu ono što jeste Evropska unija, a ne da im to bude nešto daleko. Zahvalan sam na svemu što smo do sada dobili, to je nama mnogo značilo. Veliko hvala na vašoj poseti, želimo da se u Srbiji osećate kao kod svoje kuće." - Predsednik Vučić nakon sastanka sa evropskim komesarom za susedstvo i proširenje Oliverom Varhejijem.