Vesić odgovorio Zorani Mihajlović: Srbija je danas toliko jaka, da ne postoji pojedinac koji će je poljuljati!

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić oglasio se povodom intervjua ministarke Zorane Mihajlović koji je dala za list "Nedeljnik".

- Srbija je danas toliko jaka i snažna, da ne postoji pojedinac u sistemu ili van njega koji može da je poljulja, jer Srbiju danas vodi čovek koji je u nju uveo red, predsednik Aleksandar Vučić.

Ne mogu da komentarišem rad pravosudnih organa, jer to nije moj posao, niti imam pravo na to. Kao što me ne zanimaju ni hipotetička nagađanja u vezi sa Srpskom naprednom strankom odnosno ko smatra da treba da bude u stranci ako je neko drugi tu ili ne.

Bitan je zakon i bitni su obični građani. A garant da se poštuje zakon i da se poštuje volja naroda i da se brinemo za narod, jedino je čovek sa integritetom, čovek koji vodi računa o Srbiji, a ne o sebi, a to je upravo predsednik Vučić. Sve ostalo i svi mi ostali, samo smo bitni dotle dok sledimo Vučićeve principe. Upravo u tome leži odgovor na sva vaša pitanja - kaže Vesić.