Radun za Pink.rs o najavi prištinske vlade za ukidanje taksi: Kurtijeva politika neće biti manje antisrpksa nego što je pre bila!

Najava Aljbina Kurtija da će Priština ukinuti takse od 100 odsto prema centralnoj Srbiji i Bosni i Hercegovini a iste zameniti reciprocitetom je potpuno očekivana, rekao je za Pink.rs analitičar Branko Radun.

- To je negde očekivano i to smo dobili kao stav Zapada odnosno Sjedinjenih Američkih Država kada je u pitanju Kosovo. Tu je stav da se pravi veštački paritet između taksi i kampanje Srbije za povlačenje priznanja takozvanog Kosova - rekao je Radun.

On je ocenio da je ovaj potez Prištine zapravo potez Vašingtona koji je izvršio pritisak na Aljbina Kurtija.

- Iako će takse biti ukinute Srbija ne sme da prestane da vodi svoju politiku zbog taksi. To bi bilo kao da mi uvedemo takse Kosovu a da zauzrat tražimo da oni ukinu kosovsku samoproglašenu nezavisnost. To nije isti rang, a oni to sada pokušavaju da nekako pomešaju i izjednače - upozorio je Radun.

Prema njegovim rečima zahtevi Kurtija da se traži ratna odšteta od centralne Srbije može dosta da zakomplikuje normalizaciju i nastavak dijaloga Beograda i Prištine.

- Videćemo koliko je to bila retorika i koliko je to politika prištinske vlade. Nemam utisak da će njegova politika biti manje antisrpksa nego što je pre bila. Neki od njegovih zahteva poput ratne odštete mnogo više komplikuju odnose sa Beogradom i mogu da budu mnogo veći problem - objašnjava Radun.

Kako je on naglasio ukidanje taksi normlaizovaće ekonommske odose Beograda i Pripštine, jer će tako Srbi sa Kosova biti snabdevani robom koja dolazi iz centralne Srbije.