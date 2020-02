Emisija 'HIT TVIT' NA TV PINK IZABRALA JE NAJVAŽNIJU OBJAVU NEDELJE: Predlog broj 5 - 'Novak na San Remu' privukao je najveću pažnju!

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras je birala najvažniju objavu nedelje na Tviteru, Fejsbuku i Jutjubu.

U studiju TV Pink bili su lider Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj, predsednik LSV Nenad Čanak i marketinški stručnjak Nebojša Krstić.

Gledaoci su u toku emisije mogli da glasaju za predloge na fejsbuk stranici Hit tvit, i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci su u toku emisije mogli da se uključe i glasaju i uživo u emisiji.

Na početku emisije gosti su se osvrnuli na saobraćajnu nesreću koju je izazvao lider Pokreta slobodnih građana Sergej Trifunović, na šta je Krstić je rekao da Trifunović zna da je nezgodno da se prema njemu ophode kao prema drugima i dodao da on to zloupotrebljava.

Šešelj kaže da političari za takve postupke treba da budu kažnjavani strožnije nego drugi.

- U civilizovanim zemljama je dovoljno da se samo jednom neko drogirao i on će biti eliminisan iz političkog života. On je bio pod uticajem droge kada je naleteo na autobus i to je utvrđeno na VMA - rekao je Šešelj, komentarišući saobraćajnu nezgodu u kojoj je učestvovao Sergej Trifunović, gde se sumnja da je prethodno konzumirao narkotike.

Čanak je na pitanje da li političari brzo voze, reagovao burno i rekao da se on sa političarima ne druži.

- Ne družim se sa političarima. Motorne sanke sam vozio centrom Novog Sada i onda sam dobio kaznu za prekršaj. Nemam nikakve veze sa prebrzom vožnjom, hoćete da kažete da se ja drogiram, ako vozim brzo, ne razumem šta hoćete da kažete - rekao je Čanak.

Predlog broj 1 – Čomić u Skupštini

Komentarišući ovaj predlog Čanak je rekao da su predlozi Gordane Čomić na mestu.

Čanak je osudio reakcije dela opozicije na pojavljivanje Čomić u Skupštini.

- Demokratska stranka je izgubila kompas i ona je demokratska samo po nazivu - kazao je Čomić.

Šešelj kaže da je SRS podržala predlog Gordane Čomić i dodao da je trebalo da predloži i 50 odsto.

- Režim je postigao značajan poen, a Gordana Čomić verovatno predstavlja deo DS-a koji je za izlazak na izbore - naveo je Šešelj i dodao da jedno krilo DS-a leti prema Đilasu kao "muva bez glave".

Krstić je kazao da je Čomić napravila zanimljiv gest i dodao da ona nije napravila etički propust ili prekršaj.

- Gordana Čomić je pronašla trenutak koji odgovara svima i učinila je da se prihvati stvar koja je dobra za parlament - rekao je Krstić.

Kako kaže, DS sada demonstrira boljševizam i oni su se u roku od par sati sastali i napravili preporuku da se ona izbaci iz redova Demokratske stranke.

- Ona je rekla da je za dijalog sa svim ljudima, čak i sa onima sa kojima ne bi delila planetu, jer je dijalog način da se bilo šta promeni u društvu - kazao je Krstić.

Upitan da prokomentariše navode da je Čomić "Vučićev čovek" Čanak kaže da veću glupost nije čuo.

- To je više nego neozbiljno, to je mučno - rekao je Čanak i dodao da je Čomić na hiljade načina dokazala svoju principijalnost.

Predlog broj 2 – Srebrenica i knjiga

Šešelj je rekao da je imao pravo da koristi prostorije za promociju knjige jer su SRS i Marko Bastać koalicioni partneri na Starom gradu.

Šešelj je dodao i da Marka Bastaća nije nikada sreo, kao i da je on bio primoran da potpiše saopštenje koje je kasnije izdato.

Krstić je naveo da je to bio predizborni teatar i upitao zašto je onda Bastać dao salu ako mu smeta.

- Srpska radikalna stranka po zakonu ima pravo da koristi te prostorije za ovakve stvari - kazao je Krstić.

Povodom Šešeljevog pisanja na društvenim mrežama da novinaru Dragoljubu Žarkoviću nije mesto u Aleji velikana na Novom groblju Krstić kaže da svi treba da mirno budu sahranjeni.

Šešelj je najavio da će uskoro podneti reviziju na svoju presudu i negirao sve što je u njoj navedeno.

Krstić je dodao da su u Hagu još neki Srbi, generali, kojima se na teret stavlja komandna odgovornost, a da nema ništa da su oni počinili bilo kakav zločin.

Šešelj i Čanak su tokom komentarisanja drugog predloga rekli da jedan sa drugim ne bi otišli na kafu, jer nemaju o čemu da pričaju.

Krstić je dodao da za mišljenje niko ne treba da bude kažnjen, dok za dela treba.

Predlog broj 3 - Varheji u Srbiji

Čanak je komentarišući susret ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića i komesara za susedsku politiku i proširenje Olivera Varhejija rekao da je uveren da poruke Dačića nisu poruke iza kojih stoji komplentna vlada.

- Mislim da je sve to predizborna priča - kazao je Čanak i dodao da je u interesu Srbije pristupanje EU.

Govoreći o novoj metodologiji pristupanja Srbije EU Čanak kaže da su tu detalji u pitanju.

- Ako bude primenjena nova metodologija to će nešto oduzeti, a nešto dodati - smatra Čanak.

Čanak kaže da su na lokalu neizlaskom na izbore svi koji bojkotuju "politički mrtvi".

Krstić je rekao da postoji utvrđena priča da se u Srbiji živi i da je gore nego ikada, a o besmislenosti takve tvrdnje govorio je i Mićunović.

- Tvrdim da su sada bolji uslovi nego što su ikada bili. Pogotovo nego što su bili 2012. godine - ocenio je Krstić i dodao da nisu gori nego što su bili i da je SNS pobedio pri mnogo gorim uslovima.

Krstić kaže da se zalaže da SzS bojkotuje izbore jer će to ubrzati odlazak njihovih lidera u penziju.

- Oni su se prethodnih godina pokazali kao ljudi koji ne mogu da iznedre nikakvu političku ideju i program - istakao je Krstić i dodao da oni propagiraju nasilje.

Krstić je naveo da narod na izborima jedini može da da legitimitet vlasti.

Šešelj je komentarišući reči Tanje Fajon rekao da misli da zapadne sile još ne tretiraju ozbiljno lidere prozapadne politike u Srbiji.

Lider radikala je rekao da deo DS-a koji želi da izađe na izbore treba da napusti SzS.

Predlog broj 4 - Vesna i trobojka

Komentarišući ovaj predlog Čanak je rekao da nema veze trobojka u CG sa šahovnicom u Vojvodini i kaže da ne vidi razlog da se to radi.

- Veliki broj Hrvata živi u Vojvodini - kazao je Čanak i dodao druge manjine koje žive u našoj severnoj pokrajini.

Šešelj je naveo da je pomenuti čin izrugivanje srpstvu i da srpska zastava nikada nije predstavljala ono što je predstavljala šahovnica.

Krstić je kazao da se gospođa Mališić obrukala i da bi sledeći put morala duže da razmisli pre ovakvih izjava.

- Sve je ružno, porediti osećaj koji oni imaju kada vide trobojku i osećaj kada mi vidimo šahovnicu je zaista ružan - istakao je Krstić.

Predlog broj 5 - Novak na San Remu

5. Novak na San Remu pic.twitter.com/c9Z41xdXCM — Hit Tvit (@hit_tvit) 09. фебруар 2020.

Čanak je kazao da mu je Đoković simpatičan i da je lepo kada mlad čovek uživa u životu.

- To je tako, slatko - ocenio je Čanak.

Krstić je dodao da je Novak šoumen i da je njegov nastup bio dobar i da je lepo otpevao.

- Stvarno je simpatičan čovek i u svakom trenutku reprezentuje Srbiju u najboljem svetlu - rekao je Krstić i dodao da je Đoković neprocenljiva slika Srbije.

Šešelj je rekao da kod Novaka Đokovića ceni što je veliki srpski patriota i da ceni što on na tome insistira.

- Cenim i veliki uspeh koji je postigao - dodao je Šešelj.

