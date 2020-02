Dačić sa šefom italijanske diplomatije Di Majom: Mi želimo da idemo evropskim putem, ali moramo da zaštitimo i naše nacionalne interese!

Ministar spoljnih poslova Italije Luiđi Di Majo izjavio je danas da region Zapadnog Balkana prirodno pripada Evropi i da je cilj Italije da garantuje da proces proširenja bude i ostvaren, dok je šef srpske diplomatije Ivica Dačić istakao da je Srbija zahvalna Italiji na podršci koju nam pruža na evropskom putu.

"Mi smo veoma zahvalni Italiji što podržava evropski put Srbije, konstantno i principijelno, što se ne odnosi samo na Srbiju, već na ceo Zapadni Balkan", kazao je Dačić na zajedničkoj konferenciji za novinare.

Odgovarajući na pitanje zašto je usporen evropski put Srbije, Dačić je kazao da postoji nekoliko razloga za to, a da prvi predstavljaju problemi u funkcionisanju same EU i preciziranja stava da li će se ići dalje u proširenje ili ne. Zamolio je Italiju, kao prijateljsku zemlju, da utiče na to da Srbija i druge zemlje u regionu dobiju jasan odgovor "želi li se proširenje EU ili ne".

"Želi li Evropa Srbiju u EU ili ne? To je bitno, jer imate niz nerešenih bilateralnih problema u regionu, koji mogu da naruše stabilnost u Evropi, a za čije bi rešavanje od velike pomoći bilo da zemlje regiona imaju perspektivu", naveo je šef srpske diplomatije.

Drugi razlog je, kako je naveo Dačić, što je došlo do uvođenje taksi na Kosovu i Metohiji na robu iz centralne Srbije i samim tim do prekida dijaloga Beograda i Prištine. Kako je podsetio, EU je garantovala Briselski dijalog, a dogovor nije sproveden - ZSO nije formirana, ali je EU 2013. godine uvela u pregovore Srbiji u poglavlje 35 Kosovo.



Nema napretka u evropskim integracijama bez napretka u dijalogu Beograda i Prištine

"To znači da nema napretka u evropskim integracijama, ako nema napreka u dijalogu", kazao je Dačić i dodao da napretka u dijalogu nije bilo, pa tako ni u evrointegracijama.

Navodeći da je Srbiji i inače otvoreno malo poglavlja, Dačić je kazao da, ako se gleda iz te perspektive, ako bi se ovom brzinom nastavio proces pregovaranja, to bi trajalo više decenija.

"Mi želimo da idemo evropskim putem, ali moramo da zaštitimo i naše nacionalne interese", kazao je šef srpske diplomatije i zahvalio Italiji što podržava Srbiju na putu ka EU.

Dačić je kazao da Srbija i Italija imaju dugu tradiciju dobrih političkih odnosa i u tom smislu naveo da je prošle godine proslavljeno 140 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa, kao i 10 godina od uspostavljanja strateške saradnje.

"Imamo izvanredne političke odnose, ali ne samo političke", kazao je on i podsetio da spoljno trgovinska razmena iznosi gotovo četiri miliona evra, kao i da je Italija naš drugi spoljnotrgovinski partner.

Do sada su italijanske kompanije uložile više od tri milijarde evra u Srbiju, kazao je Dačić i naveo da postoji 1.850 kompanija koje zapošljavaju oko 26.000 ljudi.

"Nama je interes da što više razvijamo ekonomsku saradnju kako bismo i privukli što veći broj italijanskih kompanija, ali i kako bi tražili zajedničke interese na sviom drugim poljima", kazao je šef srpske diplomatije.

Region Zapadnog Balkana prirodno u Evropskoj uniji

Ministar inostranih poslova Italije Luiđi Di Majo kazao je da region Zapadnog Balkana prirodno pripada EU i sa osnivačima može mnogo da doprinese mladim generacijama i novim izazovima sa kojima, kako kaže, možemo samo zajedno da se suočimo.

Kazao je da je cilj Italije da garantuje da proces proširenja bude i ostvaren i dodao da su u tom smislu ne samo iskazali spremnost srpskoj vladi za pomoć u sprovopđenju reformi, već će učiniti i da postoji odlučna volja EU da se garantuje taj proces proširenja.

"Mislim da EU jasno treba da zna kojim putem želi da se razvija. Važno je da država članica, kao što je Italija, koja je jedna od zemalja osnivača EU, može da objasni brojnim drugim državama članicama koliko je važan region Zapadnog Balkana za Evropu", kazao je Di Majo.

Veruje da je u trenutku, kada se EU suočava sa Bregzitom, za Uniju dobro da širi svoje hoprizonte i gleda dalje u budućnost.

"Uključivanje Srbije, Crne Gore, zatim Severna Makedonija i Albanija, da se garantuje stabilnost za jedan deo Evrope - mediteranski region", naveo je šef italijanske diplomatije.



Kako se Di Majo sutra sastaje sa svojim francuskim kolegom, novinari su ga pitali da li će i sa njim razgovarati o priključenju Zapadnog Balkana EU, s obzirom da je poznat stav Francuske oko proširenja.

Di Majo je kazao da će još jednom objasniti da je za Italiju od presudnog značaja proširenje EU na Zapadni Balkan.

Govoreći o bilateralnim odnosima Srbije i Italije, Di Majo je kazao da će se još više raditi na tome da se sve više sastaju i bolje kordinišu kako bi nastavili sa dobrm saradnjom.

Kada je u pitanju Kosovo i Metohija, Di Majo je kazao da je izrazio želju u ime italijanske vlade da se pronađe rešenje koje će zadovoljiti obe strane u dijalogu.

"EU ne treba da učini bilo šta na osnovu čega bi ljudi koji ovde žive mogli da se pokolebaju", kazao je on.

Istakao je da je Italija ponosna što je jedan od glavnih partnera Srbiji i što dve zemlje mogu zajedno da garantuju stabilnost u regionu.

"To je zato što smatram da je Srbija ključna za stabilnost regiona", rekao je Di Majo.