Sergej Trifunović, lider Pokreta slobodnih građana i glumac, u noći između subote i nedelje izazvao je tešku saobraćajnu nesreću na autoputu za Novi Sad. On je u punoj brzini udario u vozilo Srđana Sekulovića. Nakon nesreće, Trifunović Sekuloviću nije pružio nikakvu pomoć, već mu je pretio i vređao ga.

Samo sekunde delile su od sigurne smrti Srđana Sekulovića kada se pri brzini od 150 kilometara na čas vozilo Sergeja Trifunovića zakucalo u njegov auto.

- Video sam da mi se neko vozilo približava neverovatnom brzinom. Očekivao sam da će to vozilo da me zaobiđe, jer je imao slobodnu traku, međutim to se nije desilo. Auto me udario, ja sam se zarotirao i udario u bankinu. Gledao sam smrti u oči pola minuta. Nakon što sam se odbio od bankine završio sam kraj autoputa. Počele su da me bole grudi, leđa i vrat – opisao je Sekulović trenutak kada ga je Trifunović udrio svojim autombilom.

Glumac, za kojeg povređeni vozač tvrdi da je bio pod dejstvom opijata, ubruo je krenuo sa pretnjama. Od odštete, koju je u prvom momentu obećavao, vrlo brzo je odustao.

- Hteo sam da se nagodim sa njim. Da mi da drugo vozilo u istoj vrednosti, a da moj automobil popravi. Počele su uvrede i vređanja. Rekao sam da ću se zbog toga obratiti novinarima i to sam učinio – dodao je Sekulović.

Zbog povreda koje je zadobio on je onemogućen da ide na posao i to mu otežava čitavu situaciju.

- Sada 15 dana ne mogu da idem na posao. Zbog toga nemam izvor finansiranja. To bi trbao navodno Sergej da reši i kao i osiguravajuće društvo. Materijalna šteta nije strašna, koliko je strašna moralna i koliko se psihički loše osećam – rekao je on.

Inače, ovo nije prvi udes koji je počinio lider Slobodnih građana. Pre nešto više od mesec dana automobilom udario autobus GSP, a nakon toga pobegao sa mesta nesreće.