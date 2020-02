Radulović za Pink: Srbija je lider u regionu po pitanju naoružanja!

Vlade Radulović, vojno-politički komentator rekao gostujući u emisiji Pravac autora i voditelja Jovana Palavestre da je pokazatelj napretka vojne snage Srbije to što se nalazi na 65. mestu rang-liste američkog prestižnog vojnog sajta Global fajer pauer.

- To pretstavlja veliki skok i to ne treba da čudi. To je pokazatelj da postoje određeni rezultati rada kompletnog sistema bezbednosti, a tu mislim na naše fabrike, odnosno kompanije namenske industrije, na njihove kooperante, na resorno ministarstvo, uprave unutar ministarstva i na naše oružane snage koje stoje iza toga - naveo je Radulović.

Kako je on rekao u medijima i delu stručne javnosti često se govori kako je Srbija lider u regionu po pitanju naoružanja.

- Morate jasno razdvojiti dve stvari - da li govorimo o republikama bivše Jugoslavije ili govorimo o regionu kao geografskom terminu. Ukoliko govorimo o regionu vi morate uzeti u obzir stanje u oružanim snagama Bugarske, Rumunije, Mađarske, a u svim ozbiljnijim listama koje se prave širom sveta, uvek je prisutna i Grčka. Grčku niko ne izuzima iz ove priče Balkana - objasnio je on.

Radulović je potvrdio da je Grčka značajan faktor za čitav zapadni svet zbog svog geografskog položaja.

- Ukoliko govorio o zemljama bivše jugoslavije, budući da je to za nas značajnije, mi sa Hrvatskom jedino pokušavamo da izvlačimo paralele. U najvećem broju smo mi bolji u odnosu na to čime raspolažu Hrvati i šta Hrvatska ima, ali postoje neki segmenti u kojima Hrvatska prednjači - ukazao je on.

Objasnio je da Hrvatska za Srbijom zaostaje kada je u pitanju broj guseničara, borbenih vozila i po pitanju pešadije, dok, kako kaže, raspolaže većim brojem transportera točkaša.

- Na nama je sada da to pokušamo da stignemo i to razvijamo pre svega sa ''Lazarom'', a u narednom periodu ja očekujem da vidim još neka vozila toko koncepta i tog tipa - zakjljučio je Radulović.