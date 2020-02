Vulin: Očekujem od Crne Gore da brine o Srbima koji tu žive!

Aleksandar Vulin i delegacija Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, u prisustvu porodice ubijenog ministra odbrane SR Jugoslavije Pavla Bulatovića i brojnih građana, danas je položila venac kod spomenika Bulatoviću, koji je ubijen pre 20 godina u atentatu u Beogradu.

"Danas smo u manastiru Srpske pravoslavne crkve, sa mitropolitom SPC Amfilohijem, sa sveštenstvom i vernicima SPC, sa prijateljima i rodbinom pokojnog ministra odbrane Pavla Bulatovića, obeležili 20 godina od njegovog mučkog ubistva. Danas smo tu da podsetimo na život, na smrt čoveka koji je živeo za zajedničku državu Srbije i Crne Gore, izjavio je Vulin.

Prema njegovim rečima, zajedničke države Srbije i Crne Gore više nema, ali oni koji su živeli za nju, a često i umirali za nju, nisu bili u krivu, nisu uzalud potrošili svoj život.

"Zajedničke države više nema, ali zato ima Srba koji žive u Srbiji i u Crnoj Gori i dokle god je Srba biće i potrebe da Srbi budu zajedno, da se čuvaju i da se okupljaju. Srpska pravoslavna crkva okuplja sve Srbe, bez obzira gde žive, i Srpska pravoslavna crkva ima pravo da ne meri stvari ljudskim granicama. Srpska pravoslavna crkva je tu da očuva i sabere sve Srbe, a srpska država će čuvati i braniti Srbe gde god da oni žive i šta god da im se dešava", istakao je Vulin.

Očekujem od crnogorske države, rekao je ministar Vulin, da brine o Srbima koji u njoj žive.

"Tražim od nje da vodi računa i brine o svakom Srbinu, da mu bude dobro, da čuva njegovu čast, da čuva njegovu imovinu, i da mu omogući sve ono što se omogućava svakom čoveku bilo gde na svetu, da može da se zove kako hoće, da govori jezikom koji hoće, da piše pismom kojim hoće, da veruje u Boga kako on hoće, u Crkvi koju on hoće i koju on izabere. Jedna je Srpska pravoslavna crkva, i srpska država ne može da ne brine o Srbima i ne može da ne brine o SPC. Napad na SPC, na deo SPC i na njenu imovinu, napad je na čitavu Crkvu i napad je na sve Srbe, gde god da oni žive", naglasio je Vulin.

Prema njegovim rečima, srpska država neće ćutati o tome, srpska država je tu da sačuva, da pomogne.

"Srpska država želi mir, stabilnost i da čitav Balkan i Crna Gora u njemu bude sigurna, stabilna i mirna, ali ne može biti sreće ni za koga, ako Srbi u Crnoj Gori ili bilo kojoj drugoj državi, gde god da su, ne žive dobro, ne žive u miru, nisu poštovani i nisu zaštićeni. Strašno je da su u 21. veku Srbi jedini narod u Evropi koji mora da se bori za svoje pravo da govori svojim jezikom, piše svojim pismom i veruje u svog Boga, u Crkvi koju je svojim postojanjem zaslužio", istakao je Vulin.

"Još jednom hoću da izrazim saučešće porodici Pavla Bulatovića, svim Srbima u Crnoj Gori i hoću da izrazim saučešće svima onima koji su ga voleli i poštovali i cenili, da kažem da država Srbija pamti i dobro i zlo i svakome vraća i dobro i zlo", zaklučio je ministar Vulin.

Pomen kraj večne kuće Pavla Bulatovića u Gornjim Rovcima služio je mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, a u ime porodice Bulatović okupljenima se kraj groba svoga oca obratio Balša Bulatović.

Prema njegovim rečima, današnje okupljanje je opomena da ni posle dve decenije vlasti i istražni organi obe države nisu mogli, hteli ili smeli, da saopšte ko je i zašto naručio i izvršio to smaknuće.

On se Vulinu zahvalio što se setio njegovog oca i naveo da je ovo prvi put, posle mnogo godina, da zvanična delegacija Ministarstva odbrane ne samo dođe, nego i da se seti ovog datuma i "nečuvenog zverstva".

"Znao sam za vašu želju da ovde dođete sa oficirima u svečanim uniformama Vojske Srbije, ali to niste mogli da izvedete zbog poznatih razloga. Ovde bi se radovali uniformama i duše naših predaka, koje počivaju baš na ovom groblju, koji su stradali ili u takvim uniformama ili ginuli rame uz rame sa braćom od Skadra do Glasinca, od Metohije do Kajmakčalana, od Bregalnice do Mojkovca - naglasio je Balša Bulatović.

Delegacija predvođena ministrom Vulinom, prisustvovala je, ranije danas, liturgiji Pavlu Bulatoviću u manastiru Kostrikovača, u Rovcima kod Kolašina u Crnoj Gori, koju je služio mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije.

U besedi nakon liturgije, mitropolit Amfilohije je istakao da će Pavle Bulatović, koji je nevino postadao, ostati zapisan u pamćenju ovog naroda kao nevina žrtva, a posebno u pamćenju Rovčana koji su ga tu i rodili. Mitropolit Amfilohije je rekao da je sramno i stidno što danas na tom mestu nije i ministar odbrane Crne Gore.

Liturgiji i polaganju venaca prisustvovao je i ambasador Srbije Vladimir Božović.

Delegaciju Ministarstva odbrane i Vojske Srbije činili su pomoćnik ministra za politiku odbrane Milan Ranković, načelnik Uprave Vojne policije brigadni general Rajko Milovanović, načelnik Uprave za odnose sa javnošću pukovnik Mihailo Zogović i šef Protokola Ministarstva odbrane pukovnik Vesko Mimović.

Ministar odbrane Savezne Republike Jugoslavije Pavle Bulatović ubijen je 7. februara 2000. godine. Atentat je izvršen dok je sedeo u restoranu Fudbalskog kluba "Rad" u Beogradu, u ranim večernjim časovima.

Pavle Bulatović rođen je 13. decembra 1948. godine u Gornjim Rovcima, nedaleko od Kolašina u Crnoj Gori. Bio je ministar unutrašnjih poslova Crne Gore, a ubijen je dok je obavljao dužnost saveznog ministra odbrane.