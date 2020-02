Miletović za Pink: Plan jednog dela opozicije je bojkot i pokušaj da uz pomoć određenih centara sa Zapada destabilizuju zemlju!

Olivera Miletović, novinar potvrdila je u emisiji Pravac, autora i voditelja Ksenije Vučić da postoje pojedini glasovi nerazumevanja i neodobravanja kada je u pitanju nedavno usvojeni zakon kojim je izborni cenzus sa pet spušten na tri odsto.

- Mislim da je našim gledaocima jasno šta se dešava oko nas. Gledajući neke televizije, slušajući neke opozicione partije izgleda da im je jedini problem ovaj jedan zakon. Razmišljala sam koliko je više pristojno ili nepristojno govorio o kampanji koja se vrši u nekim medijima protiv ove vlasti, a koja me podseća na kampanju koja se vrši protiv Trampa, evo već nekoliko godina - rekla je Miletović.

Kako je ona objasnila, kampanja protiv vlasti u Srbiji počiva na istom scenariju kao i ona kojom se bezuspešno pokušava diskreditacija Donalda Trampa.

- Ta kampanja počiva na pokušaju kriminalizacije najbližeg okruženja, kompromitaciji same ličnosti da bismo došli do izbora koji nas očekuju u aprilu. Plan jednog dela opozicije je bio naravno bojkot, da bi skupština izgledala tako što bi tamo sedeli samo predstavnici Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije i partije nacionalnih manjina - ukazala je ona.

Miletović je mišljenja kako je plan opozicije bio taj da nakon izbora izazovu nasilne proteste i demonstracije po ulicama u pokušaju da kompromituju vlast.

- Desilo se nešto potpuno prirodno. To je da su mnoge opozicione partije, i kada se nije znalo da će doći do smanjenja izbornog cenzusa od tri odsto, prihvatile učešće. Dogodio se jedan demokratski scenario, a to je da svi oni koji izlaze na izbore umesto pet odsto imaju cenzus od tri odsto - navela je Miletović.

Ukazala je da je usvajanje izmena Zakona o izboru narodnih poslanika i Zakona o lokalnim izborima kojimab je neophodan prag za ulazak u parlament sada tri odsto dokaz da je to demokratski akt.

- To je na neki način omogućilo da imamo jednu široku lepezu od ultra levih do ultra desnih političkih partija. Sada su kreatori ovog plana o bojkotu u ''mat poziciji'' zato što se plan nije realizovao. S tim u vezi, ta kampanja se nastavlja. Koliko vidim snimaju se filmovi, ne odustaju od tog svog prvobitnog cilja, stvara se jedan vid destabilizacije - upozorila je Miletović.

Ona je potvrdila kako je cilj svake političke stranke da učestvuje na izborima a ne da ih bojkotuje, kao i da je svima jasno da deo opozicije koji bojkotuje izbore nije ostao principejaln niti dosledan.

- Svi rade istraživanja, oni znaju koliko se ko kotira, i mislim da je upravo taj slab rejting bio i razlog što se odlučila na bojkot. To je pokušaj da se sakriju i da pokušaju da uz pomoć nekih centara sa Zapada destabilizuju zemlju - zaključila je Miletić.