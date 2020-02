"BOŠKO SE PREMA SUDU ODNOSI BAHATO!" Vesić nakon ponovnog odlaganja suđenja: Obradović ponovo troši državne resurse! (FOTO)

Sudija je danas izgubio čitav dan koji je odvojio za suđenje, što košta državu, a lider "Dveri" ponovo je zahtevao odlaganje suđenja.

Suđenje pred Prvim osnovnim sudom po tužbi predsednika Dveri Boška Obradovića protiv zamenika gradonačelnika Gorana Vesića za povredu ugleda i časti, jer ga je nazvao fašitom, odloženo je na zahtev Obradovića nakon što je danas primio kontratužbu, koju je podneo Vesićev pravni tim, a sledeće ročište zakazano je za 25. februar.

Vesić je u izjavi novinarima nakon odlaganja ocenio da Boško Obradović ponovo troši državne resurse, jer se prvo na pripremnom ročištu u novembru nije pojavio na suđenju koje je bilo zakazano, pa je moralo da bude odloženo, a danas je tražio i odlaganje.

- Za danas je sam najavio da će doći na suđenje, a onda je tražio odlaganje zato što nije navodno bio upoznat sa spisima predmeta - kazao je Vesić.

Kako je pojasnio, danas je sudija izgubio čitav dan koji je odvojio za to suđenje, a sve to košta državu.

- Prihvatili smo to kada je Sud predložio, ali zatražili smo da bude što pre, jer nama je u interesu da se u javnosti dokaže činjenica da je Obradović fašista - istakao je Vesić.

Dodao je da će predložiti i čitav niz svedoka, među kojima su Sergej Trifunović, Marinika Tepić, Biljana Srbljanović, Balša Božović, Aleksandra Jerkov koja je Obradovića, kako kaže Vesić, nazvala "nacistom i Firerom" i Dragoljuba Mićunovića, koji je Obradovića nazvao "musolinijevski fašista".

- Da je Obradović fašista to je opšte poznata činjenica u ovoj zemlji, to znaju svi građani i tako ga svi nazivaju. On je tužio samo mene, ali ćemo zato mi predložiti svedoke, od kojih većina nisu moji politički istomišljenici, a koji ga takođe javno nazivaju fašistom - kazao je zamenik gradonačelnika i dodao da će za svedoka predložiti i njegovog "stranačkog prijatelja" Vladana Đukanovića, koji je Obradovića takođe nazvao fašistom.

- Očigledno je da ga ljudi različitih političkih orijentacija smatraju fašistom - kazao je Vesić.

Kako kaže, Obradović je to pokazao upadom u Javni servis sa testerama, napadom na novinarke TV Pinka, upadom na tribinu "Peščanika", napadom na RIK 2016. godine, upadom u kabinet predsednice Skupštine Maje Gojković, napadom na Aleksandra Martinovića, pokušajem upada u Skupštinu uz pomoć i skrnavljenje državne zastave, pokušajem upada u Predsedništvo, prekidom sednice za rodnu ravnopravnost i pisanjem grafita po gradu.

- Ono što Obradović nikada nije krio to je da je sledbenik fašiste Dimitrija Ljotića - naveo je zamenik gradonačelnika.

Ističe da se puno zna o tome ko je bio Ljotić i šta je radio i podseća da je pripadnik ljotićevog pokreta Marisav Petrović u oktobru 1941. godine odvodio đake Kragujevačke gimnazije na streljanje u Šumarice.

Kaže da je sreća u tome što Dimitrije Ljotić nije imao veliku, a nema ni sada podršku srpksog naroda, koji je uvek bio antifašistički.

- Ljotić nije imao ni jedan odsto podrške, a ova replika Dimitrija Ljotića (Obradović) ima i manje podrške od toga - kazao je Vesić.

Zamenik gradonačelnika veruje da će se na Sudu pojaviti svedoci koji će reći zašto oni smatraju da je Obradović fašista i zašto je, dodaje, opasnost po Srbiju i naše društvo.

Vesićev pravni zastupnik Nemanja Aleksić ukazao je na to da se Obradović i njegov pravni zastupnik, prema njegovom mišljenju, ponašaju bahato sa državnim novcem odlažući ročišta i naglasio da "kako se danas ponaša prema sudu, tako bi se sutra ponašao prema budžetu".

Obradović i Vesić su jutros na sud došli u isto vreme, nešto pre devet časova, a ispred suda bilo je okupljeno oko dvadesetak građana koji podržavaju zamenika gradonačelnika, koji su skandirali Obradoviću "Boško fašisto" i nosili transparente na kojima piše "Boško ti si siledžija", "Fašisto", "Boško gde ti je testera", "Boško je fašista".