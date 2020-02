PREDSEDNIK VUČIĆ nakon sastanka sa Grenelom: Amerikanci veoma čvrsto i veoma tvrdo insistiraju na ukidanju taksi i nastavku dijaloga

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se danas popodne, odmah po dolasku u Minhen, sastao sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD za dijalog Beograda i Prištine Ričardom Grenelom.

Predsednik Vučić nakon sastanka sa Grenelom rekao da je sa specijalnim izaslanikom predsednika SAD razgovarao o nekoliko važnih stvari, kao i kako je Grenel govorio o njihovim planovima i idejama.

-Amerikanci insistiraju na ukidanju taksi hitno, kao i na tome da se nastave razgovori između Beograda i Prištine - rekao je Vučić, i dodao da je insistirao na četiri slobode.

-Slobodi u nesmetanom protoku ljudi, roba, usluga i kapitala. U svakom slučaju, ljudi u Srbiji znaju, za nas po tom pitanju nema lakih razgovora - rekao je Vučić.

Kako kaže, moramo da sačuvamo mir i stabilnost, kao i ubrzani ekonomski razvoj zemlje, čuvajući nacionalne interese.

-Grenel je otvoreno i neskriveno rekao da je neophodno ukinuti takse, i siguran sam da ćemo i u budućnosti biti izloženi takvoj vrsti poruka. Imali smo otvoren i iskren razgovor, koji za nas nikada nije lak, ali sam zadovoljan zbog činjenice da je Grenel ovako čvrsto pristupio ukidanju taksi - rekao je Vučić.

Kako je istakao, to je od velikog značaja za sve građane Srbije.

-Što mi ekonomski budemo snažniji, snaga Srbije i životni standardi ljudi će biti neuporedivo veći - rekao je Vučić i zahvalio se Grenelu, Pompeu i Trampu na ovom stavu.

Kako kaže, imao je mnogo teških dana, ali kako dodaje, sutra očekuje jedan od napornijih.

-Očekujem dva važna panela, posebno se spremam za panel sa nemačkim investitorima, koji me takođe sutra očekuje. Želimo da predstavimo Srbiju kao dobu destinaciju za ulaganja - rekao je Vučić.

Takođe, dodaje Vučić, razgovaraće i sa ministrom spoljnih poslova Kine, i ističe koliko je to važno za Srbiju.

-Imaću mnogo sastanaka, predstavljaćemo našu politiku i borićemo se za interese Srbije - rekao je Vučić.

Kako kaže, to nije proces koji traje jedan sat, već nekoliko meseci.

-Hoćemo da dovedemo sve u Srbiju i da napreduje broj investicija. Želimo da otvaramo granice ka Evropi - rekao je Vučić.

Kako kaže, Grenelu je preneo da je pomalo zabrinut za situaciju u BiH, ali i da se nada da će svi zajedno imati dovoljno snage i pameti da sačuvaju stabilnost i mir.

-Razgovarao sam telefonom sa Dodikom koji mi je preneo svoj stav. Njega je to lično pogodilo i dogovorili smo se da u subotu detaljnije razgovaramo o tome - rekao je Vučić.

Kako kaže, očekuje razgovor iz koga bi svi mogli da saznaju kakve su ideje, i dodaje da će Srbija uvek biti uz svoj narod.

- Volim da dobijem sve informacije, da budem dobro pripremljen, da o svim opcijama dobro razmislim, kao i o posledicama, a tek onda da se donesu odluke - rekao je Vučić i dodao da će uvek biti uz svoj narod.

Odgovarajući na pitanje novinara kako komentariše izjavu Aljbina Kurtija da ustvari mini šengenom želi da stvori četvrtu Jugoslaviju, Vučić je istakao da Kurti ne poznaje dovoljno ni istoriju sopstvenog naroda, ali ni istoriju regiona.

-Niko nema želju da stvara bilo kakvu novu Jugoslaviju. Iz Jugoslavije smo izlazili poniženi i ne retko kao posledica stvaranja takve države, ostajali smo bez 100.000 ljudi. Niko to ne želi. Ono što želimo, mi ne krijemo - rekao je Vučić.

Kako kaže, iza njegove ideje se krije bolja ekonomija, kao i bolji životni standard za Srbe, kao i za Albance.

-Vidim da Kurti to ne razume. Kod njih su ideje ranoh 19. veka i dalje suštinske ideje i neću u to da se mešam. Sutra ćemo potpisati okvirni sporazum. Đurić će to potpisati sa naše strane, i to je za nas od izuzetnog saobraćaja. Ako zaista uspostavimo avio i železnički saobraćaj, značilo bi upravo slobodan protok ljudi, robe i usluge - rekao je Vučić.

Povodom dešavanja u Crnoj Gori, istakao je da, treba da imamo dovoljno snage da sačuvamo mir, jer je to, kako kaže, prioritet svih nas.

Komentarišući izjavu Vuka Jeremića koji je rekao da Vučić želi da preuzme proteste u CG, Vučić je rekao da mu nije jasno kako on za koga su prvo rekli da je izdajnik i da se dogovarao sa Milom Đukanovićem, sada želi da sada protestvuje protiv njega.

-Oni su kontradiktorni. Njima je važno da kažu neku laž protiv mene, bez obzira da li imaju osnova za to. Poštujem mitropolita Amfilohija, ima moju podršku, ali ja nisam čovek koji je preterano zainteresovan za obavljanje bilo kakvih crkvenih poslova, ali jesam za to da se naš narod izbori za svoja prava u Crnoj Gori, kao i da se izbori za prava SPC u toj zemlji - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije Vučić nalazi se u Nemačkoj, na dvodnevnoj Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, gde će imati niz bilateralnih sastanaka sa stranim zvaničnicima.