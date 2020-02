VAŽNI SASTANCI TRAJAĆE 16 SATI! Predsednik Vučić učestvuje na bezbednosnoj konferenciji u Minhenu, a onda sledi niz susreta sa svetskim zvaničnicima

View this post on Instagram

"Imali smo otvoren i iskren razgovor koji za nas nikada nije lak, ali zadovoljan sam što je Ričard Grenel ovako čvrsto za ukidanje taksi. Za nas nema lakih razgovora, to ljudi razumeju, a pritom moramo da sačuvamo mir i stabilnost i da obezbedimo ekonomski napredak uz očuvanje vitalnih nacionalnih interesa. Grenel neskriveno i vrlo snažno govori o neophodnosti ukidanja taksi. Kada se ukinu takse mi smo spremni da sednemo za sto. Sutra je jedan od najnapornijih i najvažnijih dana, čeka me 16 sati sastanaka i dva važna panela, jedan sa nemačkim investitorima koji je od izuzetnog značaja za nas. To je velika čast i prilika da predstavimo Srbiju. Hoćemo da dovedemo investitore u Srbiju, da otvorimo granice, da budemo slobodni u svakom smislu i ekonomski snažniji." - Predsednik Vučić nakon sastanka sa @richardgrenell specijalnim izaslanikom predsednika @realdonaldtrump za dijalog Beograda i Prištine. . . . “We had a difficult, but open and honest conversation with U.S. Special Envoy Richard Grenell, and I am pleased to hear his support for dropping the tariffs. These are not easy talks for us, and our people do understand that, but we are committed to maintaining peace and stability, ensuring economic progress and preserving our national interests. When taxes are abolished, we will be ready to sit down at the table. Tomorrow will be one of the busiest and most important days for me. Through 16 hours of meetings and two important panels, including one with German investors, I will have the great honour and an important opportunity of representing Serbia in Munich. We remain focused on bringing investors to Serbia, opening up our borders and strengthening our economy further.” - President Vučić after meeting with @richardgrenell U.S. Special Envoy of President @realdonaldtrump on the dialogue between Belgrade and Priština.