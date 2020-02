VESIĆ ZA PINK: To da je Boško Obradović fašista je opštepoznata činjenica - Svi to znaju i ne znam što se uvredio (VIDEO)

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić, povodom odlaganja ročišta po tužbi lidera Dveri Boška Obradovića koga je nazvao fašistom, kaže da mu nije jasno zašto se Obradović uvredio kada to jeste njegova politika.

Vesić kaže i da je ovo drugi put da se odlaže ročište kada je u pitanju tužba Boška Obradovića.

- Da bi građani znali, Obradović je mene tužio zato što sam rekao da je fašista. Inače, da je Boško Obradović fašista to je opštepoznata činjenica u ovoj zemlji i nisam to ja prvi rekao i to se zna. To je toliko opštepoznata činjenica kao i da je Beograd glavni grad Srbije. Svi znaju da je Boško Obradović fašista i ja ne znam zašto se on toliko uvredio kada to jeste njegova politika – rekao je Vesić u Novom jutru TV Pink.

Vesić kaže da Obradović prvi put nije došao na ročište, a da je juče odloženo zbog kontratužbe.

- Ja sam zamolio sud, i oni su se složili, da što pre bude novo ročište, ono će biti 25. februara, ali sam za to suđenje predložio svedoke kao što su Dragoljub Mićunović, Balša Božović, Marinika Tepić, Nenad Čanak, Aleksandra Jerkov. To su ljudi koji nisu moji politički istomišljenici, a koji su svi o njemu govorili da je fašista – naveo je Vesić.

Prema njegovim rečima, predložio je da se izvedu dokazi šta je Obradović radio poslednjih godina zbog čega ga nazivaju fašistom.

- Moram da vas podsetim: upad na tribinu Peščanika, napad na novinarke Pinka Gocu Uzelac i Maru Dragović, testerom je išao na RTS i pretio novinarima “Ostaćete svi bez posla”. Kažu mi sa RTS-a da kada su pitali Tanju Fajon da li zna za to, rekla je da nije o tome obaveštena – podsetio je Vesić.

Kako dodaje, Obradović je skrnavio i zastavu sa kojom je krenuo na Skupštinu Srbije.

- Da li se sećate upada u Predsedništvo? Da li se sećate pokušaja upada u Skupštinu Grada. Šta je to nego fašistički metodi delovanja? Ono što je sreća, a to on nije krio, je da je Boško Obradović sledbenik Dimitrija Ljotića – kazao je Vesić.