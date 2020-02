Vesić: Đilasova politika se svela na bitku oko mobilnog telefona

Član Predsedništva SNS Goran Vesić izjavio je danas da se politika jednog od lidera Saveza za Srbiju Dragana Đilasa svela na bitku oko mobilnog telefona, koji je, prema nekim medijima, ukraden bivšoj predstavnici pokreta "1 od 5 miliona" Jeleni Anasonović.

"Ovo pokazuje kako Đilas funkcioniše u politici. Nekome kupi telefon, a nekome, kao što je Boško Obradović, da platu, jer on razume da je politika način da se ljudi kupe", rekao je Vesić gostujući na Pinku.

Pojedini mediji objavili su da je studentkinja i bivša predstavnica pokreta "1 od 5 miliona" Jelena Anasonović optužila svog kolegu Srđana Markovića za krađu mobilnog telefona, koji je navodno dobila od Đilasa.

Vesić kaže da Đilas nema odgovor ni na jedno političko pitanje, što, dodaje, nikog ne treba da čudi .

"Ako ga pitate šta će da uradi sa Kosovom i Metohijom, on na to nema odgovor kao i na odnos Srbije prema NATO-u, Rusiji niti EU.

Ako ga pitate da li je u stanju da dovede više investitora od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je doveo više od 200 investitora i zaposlio skoro 200.000 ljudi, Đilas ni na to nema odgovor", rekao je Vesić.

Kako je dodao, Đilasa jedino interesuje novac i zato su zahtevi SzS pre svega vezani za REM i RTS jer se tamo, kako kaže, prodaju reklamne sekunde.

"To je Đilas, on misli da sve može da se kupi, da birači mogu da se kupe, da stranke mogu da se kupe. Nije baš tako i građani to dobro znaju", dodao je Vesić.