Vučić žestoko branio interese Srbije u razgovoru sa Kurtijem, a Prištini poručio: Možete dokle hoćete igru sa taksama, ali to je gore za vas

"Bilo je žestoko. Ne mogu da iznosim deltalje. Borio sam se za interese Srbije i srpski narod, što je moj posao. Govorio sam istinu i ponosan sam na to", rekao je Vučić.

Vučić ističe da je na "nečije" potcenjivačke tvrdnje odgovarao štiteći na najbolji mogući način interese Sbrije.

- Uložio sam svo svoje znanje, energiju i entuzijazam - naglasio je Vučić.

Istakao je, takođe, da je i taj panel pokazao da će biti mnogo problem sa kojima ćemo morati da se suočimo, zbog neodgovornosti pojedinih predstavnika Prišitne, mada stepen njihove neodgovornosti može dati neku vrstu prednosti našoj strani.

Strategije se držimo, taktiku ćemo još bolje da spremimo, jer sada znamo sa kim imamo posla.Prosto je, kaže, neverovatno "u kom filmu neki ljudi žive", pa ih je potrebno vratiti u realnost.Kaže da su panelu prisustvovali mnogi važni predstavnici iz sveta i Evrope, među kojima su bili i Riker i Vizner, kao i svi iz regiona.

Prema pisanju medija, Kurti je počeo da kritikuje sporazum Mini šengen i ponovio besmislice o o tome "kako Srbiju treba osloboditi Kosova" i kako će oni uvesti recipročne mere, na šta mu je predsednik Srbije odgovorio:

- Ne možete da vređate Srbiju jer mislite da ste velika zvezda. Ne predstavljate državu. Pola sveta, ćlanica Ujedinjenih nacija nije vas priznalo, a ako pričamo o teritoriji čak i više. Ako nastavite sa uvredama, ok je. Mi ćemo uraditi sve da se održi mir i stabilnost, nećete nas isprovocirati. Ponižavanjem naših napora oko Mini šengena, ja vas ne razumem. Ali to je za vas veliki izazov, ako mislte da glumite važnog tipa - poručio je Vučić samozvanom premijeru.

Kurti se više nije ni javio za reč, a Vučić mu je dodao:

Ako mislite o merama reciprociteta onda pročitajte Briselski sporazum. Tu piše da morate da formirate Zajednicu srpskih opština. To vam je jedina obaveza bila i nista niste uradili - rekao mu je srpski predsednik, nakon čega je Kurti nije prozborio ni reč.

Možete dokle hoćete igru sa taksama, ali to je gore za vas

- Ako hoćete da se igrate sa taksama, može ta igra da traje koliko hoćete, to nije dobro za nas, ali je mnogo gore za vas, poručio je Vučicć Prištini. On je istakao da je to ponovio više puta i danas, na panelima i u diskusijama u okviru Minhenske bezbednosne konferencije, povodom nastupa predstavnika Prištine, koji, zbog svoje javnosti, na jasan stav svih stranih partnera o potrebi ukidanja taksi ponavljaju "svoju priču" o reciprocitetu. Vučić je to rekao na pitanje novinara da li je danas sa Janom Hekerom, savetnikom Angele Markel, sa kojom će se uskoro sresti u Berlinu, bilo reči o ukidanju taksi i da li postoji neka naznaka da će doći do pomaka, Vučić je rekao da da svi očekuju da se te takse ukinu. Predstavnici Prištine, međutim, objašnjava Vučić, pričaju o reciprocitetu, a vidi se da ni ne znaju šta pričaju i da nisu ni pročitali Briselski sporazum, kao i da ne znaju ni koliko sporazuma imaju sa Beogradom, te da je jasno da moraju nešto da pričaju za svoju javnost. "Ako hoćete da se igrate sa tim nema problema, može ta igra da traje koliko hoćete, to nije dobro za nas ali je mnogo gore za vas. Samo to da imate u vidu. To sam govorio više puta danas na panelima i u diskusijama". Vučić ističe da je Srbja mnogo pretrpela zbog taksi i da bi bili prva ili druga po stopi rasta u Evropi, a ne kao što je slučaj treća ili četvrta, da nije bilo tih taksi. "Mi ne možemo da se odreknemo svog naroda, jer je neko to zamislio. Ipak, mislim da će da ukinu takse i onda ćemo biti spremni da sednemo za sto", rekao je Vučić. Izrazio je uverenje da će EU da postavi svog izaslanika i da će se još videti ko će to da bude, iako, kako kaže, još nije siguran da to neće biti Miroslav Lajčak. "Videćemo", dodao je Vučić.