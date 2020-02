DEJAN VUK STANKOVIĆ ZA PINK: U opoziciji su ljudi koji su upropašćavali SRPSKU DRŽAVU!

Dejan Vuk Stanković, analitičar rekao je za Pink kako su predstojeći parlamentarni izbori u Srbiji veoma važni.

- Sigurno je da su ovo važni izbori. Svaki izbori u Srbiji su manje ili više sudbinski. Naravno da u ovom stavu ima jedne potrebe da se motiviše kako sopstvena stranaka, tako i građanstvo da te izbore shvati ozbiljno. Vi znate da je poslednjih nekoliko meseci napravljena velika kriza oko tih izbora - rekao je Vuk Stanković.

Prema njegovim rečima Srbija je pod pritiskom spoljnih okolnosti, kao i jednog dela neodgovorne političke opozicije.

- Ona dovodi u pitanje ono što se u Srbiji ne dovodi u pitanje poslednjih dvadeset godina, a to su izbori. Za to smo se izborili pre 20 godina. Da se svi akteri slože oko rezultata izbora i da se vlast menja mirnim putem. Međutim, neko ko predstavlja Sazvez za Srbiju, zbog svojih frustracija, odlučio je da dovede u pitanje to temeljno političko dostignuće Srpskog društva i Države. Zbog toga su ovi izbori i važni, jer se izlaskom na njih brani politička normalnost i demokratija - ukazao je on.

Kako je on ukazao, mi su srpskoj opoziciji gledamo iste koje smo već gledali na vlasti.

- To su isti ljudi koji su upropašćavali i srpsku državu i sopstvene stranke. Sada se koprcaju u nekom istorijskom glibu pokušavajući da se vrate. Srpska napredna stranka porukom da treba dati šansu mladima anticipira nužnost promena. Najbolje je da se to uradi nakon izbora na stranačkoj skupštini bez velike pompe, ali da se uspostave principi koji treba da omoguće delotvorno funkcionisanje partije u budućem periodu.