Predsednik Vučić nakon sastanka sa predstavnicima Srba iz regiona: Borićemo se za očuvanje mira i stabilnosti, kao i pozicije našeg naroda u svetu!

Nakon sastanka u zgradi Predsedništva kom su prisustvovali patrijarh Irinej, srpski član Predsedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, predsednica Republike Srpske Željka Cvijanović, kao i predstavnici Srba u Crnoj Gori, predsednik Vučić obratio se medijima.

Predsednik Aleksandar Vučić je pre svega čestao današnje praznike.

- Mi smo se na Sretenje okupili da pričamo o svemu. Srbija je sada ekonomski najsnažnija i napreduje najbrže u regionu, pre svega na prostoru jugositočne Evrope. Uspeli smo nešto što smo sanjali decenijama. Jedinstvo, solidarnost je ono čega se pridržavamo. Uvek smo bili uz svoj narod – rekao je Vučić.

- Mi ćemo svakako biti uz svoj narod gde god bili. Moja molba je da Dodik i Cvijanović imaju u vidu da sve što rade, rade pravno, demokratski i kroz institucije i bez bilo kakve destabilizacije celog regoina. Nepravedno je sve što se čini srpskom narodu u celom regionu – dodao je predsednik Vučić.

Nastavićemo da se borimo da očuvamo mir i stabilnost

- Srbija podržava Dejtonski sporazum, što znači integritet BiH i integritet Republike Srpske unutar BiH. Hvala njegovoj svetosti što pokazuje brigu i ljubav prema srpskom narodu – istakao je predsednik Vučić.

- Danas je veliki dan jer smo imali prilike da se susretnemo sa našom braćom Srbima, koji žive van nje, ali nadamo se da živimo sa istim duhom i željama. Čuli smo izveštaje pojedinih predstvnika našeg naroda iz Crne Gore, Hrvatske i čuli smo da je Sbrija u velikom iskušenju – kazao je patrijarh Irinej.

Kako je on rekao, nada se da će Srbija uspeti da pomogne Srbima iz regiona.

- Važno je da znamo ko smo i da smo verni naslednici naših predaka. Ono što im je danas potrebno je da moramo da budemo jedinstveni u pravom smislu te reči - dodao je patrijarh Irinej.

On je naglasio kako mi Srbi možemo da opstanemo samo ako budemo jedinstveni u dobru i da je to uvek spašavao Srpski narod, te da će nam to i danas pomoći.

- Samo jedinstvo, pamet i um mogu da učine da se odupremo mnogim iskušenjima našeg vremena i da na taj način sačuvamo naš narod. Jedino tako možemo da ostanemo na ognjištima svojih predaka i ono što je Šantić govorio da ostanemo tu gde jesu, jer Sunce tuđeg neba ne greje bolje i to je naša poruka našem narodu – istakako je patrijarh Irinej u svom obraćanju nakon sastanaka sa Srbima iz regiona.

Andrija Mandić predsendik Nove srpske demokratije iz Crne Gore kaže da su zadovoljni današnjim sastankom.

- Zahvalio sam se predsedniku Vučiću, nemamo dileme da ćemo svi biti zajedno – kazao je on.

Milovan Dodik, član predsedništva BiH rekao je da današnji sastanak važan za sve.

- Republika Srpska mora sama da odluči o svom statusu i samostalnosti – naveo je Dodik.