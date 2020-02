Brnabić sa Hermanom: Odlična ekonomska saradnja (FOTO)

View this post on Instagram

На Минхенској безбедносној конференцији сусрети са Кетрин Ештон некадашњом шефицом ЕУ за спољну политику, Жосепом Борелом високим представником Европске уније за спољну политику и безбедност, Флоријаном Херманом државним министром у Влади Баварске за савезна и Европска питања и словеначким министром спољних послова Миром Цераром. #msc2020