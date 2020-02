Zlatko Lutovac za Pink: Opozicija se u nedostatku argumenata bavi PRIMITIVIZMOM! (VIDEO)

Zlatko Lutovac, ekonomski stručnjak rekao je za Pink da se deo opozicije u nedostatku argumentacije bavi primitivizmom i ponaša kukavički.

- Oni vređaju porodicu koja treba da bude stub i nešto sveto. Niko ne sme da dira u porodicu. To je takav primitivizam i to je čak pitanje i za druge institucije gde se ljudi leče, a ne za Ministarstvo unutrašnjih poslova - naveo je on.

Kako je Lutovac objasnio jedan deo opozicije mora da dođe u poziciju da bude normalan.

- Ja nemam reči da opišem taj primitivizam. To rade kukavice. Ja stvarno mislim da će se ta nazovi opozicija promeniti. Vidimo kakvu podršku oni imaju u narodu. Ljudi koji se bave politikom pre svega moraju da budu pristojni, a ne da se bave jednom takvom vrstom primitivizma o kojoj ne možemo čak ni da govorimo - kaže on i dodaje kako opozicija nema šta da ponudi narodu.

On je objasnio da opozicija ne nudi ništa, da se politika koju oni vode ne vodi tako, a o tome govori i podrška koju, kako kaže, nemaju u narodu.