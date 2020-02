VUČIĆ IZ BRISELA ZA PINK: Štitiću interese Srbije i svog naroda - Sve što je važno u Evropi biće večeras tema na sastanku

View this post on Instagram

За нас је вечерашњи састанак важан, понашаћемо се одговорно, тражићемо озбиљнију помоћ ЕУ, за европски пут Србије, за убрзање економског развоја Србије. Они ће да штите интересе својих територија и земаља, а ја Србије и српског народа 🇷🇸. - уочи радне вечере у Бриселу коју за лидере Западног Балкана организује председник Савета ЕУ Шарл Мишел