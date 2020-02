PREDSEDNIK VUČIĆ U BRISELU: Nakon susreta sa zvaničnicima EU i regiona, počela neformalna radna večera (FOTO)

View this post on Instagram

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje neformalnoj večeri, koju za lidere Zapadnog Balkana organizuje predsednik Evropskog saveta @charlesmichel u Briselu. . . . President of the Republic of Serbia Aleksandar Vučić attends the informal dinner hosted by the President of the European Council @charlesmichel for Western Balkans leaders in Brussels.