Predsednik Srbije Aleksandar Vučić preneo je večeras, nakon neformalne večere lidera Zapadnog Balkana sa zvaničnicima EU u Briselu, da je Unija otvorena da čuje naše inicijative i ideje, te da predstoji pokretanje investicionog paketa za region.

Vučić je izjavio da će EU poslati timove i primiti u pisanoj formi inicijative i ideje zemalja regiona.

- Završili smo sastanak time što smo zaključili da su oni spremni da saslušaju sve naše zahteve, pripremiće u narednom periodu investicioni paket za ceo regiona, što će otvoriti jednu novu perspektivu i za nas i za ideju "Mini Šengena". Videli smo da imaju želju da Balkan napreduje i da ljudi koji žive tamo osete boljitak - rekao je Vučić.

Predsednik Vučić je novinarima rekao da lideri Zapadnog Balkana nisu došli u Brisel da se svađaju.

- Nismo ovde došli da se svađamo, tako da su se svi lideri borili za sebe, a i zajedno smo se borili za zajedničke interese. Vidi se mnogo veća posvećenost Balkanu, nego što je to bilo juče. Juče nisam video nikakvu zainteresovanost za Balkan, a sad ga vidim i to me raduje. Pre Zagreba ćemo imati sastanke i ovakve susrete i sa Grcima, tako da će Evropa više biti okrenuta Balkanu - rekao je Vučić.

Nisam ja donosio odluke Ustavnog suda BiH

Predsednik Vučić ponovio je večeras, posle sastanka u Briselu, da podržava intergritert BiH, kao i RS u okviru BiH, te da tu nema šta da se doda, osim što mnogi žele da ga savetuju kako da vodi politiku Srbije.

- To što ljudi pokazuju nezadovoljstvo Beogradom i pokušavaju da kažu da Beograd stoji iza svega...Pa, nisam ja donosio odluke Ustavnog suda, ni zakon o Slobodi veroispovesti, niti bilo ko Beograda, već neki drugi - istakao je Vučić.

Vučić kaže da se isti pristup iz devedesetih i dvehiljaditih, ponavlja - najlakše je okriviti Beograd, ali ističe da to više ne prolazi.

- Ništa tu nema kontroverzno. Od mene su očekivali da delim packe Miloradu Dodiku. To mi ne pada na pamet da radim. Neki ljudi daju sebi za pravo da vode politiku Srbije i određuju kakva bi ona trebalo da bude - primetio je Vučić.

Poručio je da on radi svoj posao i da niko ne treba da mu govori kako to da čini.

- Niko od njih nije predsednik Srbije - rekao je i dodao da treba da rade svoj posao, a ne njegov.

Na pitanje o Dodikovoj izjavi da će RS postati samostalna i da će naći načina da se udruži sa Srbijom, ponovo je rekao da Srbija podržava teritorijalini integritet BIH i integritet RS u BIH.

- To je logično i normalno. Ja njima ne držim predavanje kada kažu da je za njih Kosovo nezavisna država - istakao je i dodao da je njegov odnos korektan, precizan i tačan:

Voleo bih da drugi imaju tu preciznost u svojim izjavama, To što ću ja Jutarnjem ili nekom drugom listu u Hrvatskoj da budem kriv, pa morate nekog da pronađete".

Vučić je odgovarajući na pitanja novinara rekao i da se sa crnogorskim predsednikom Milom Đukanovićem video, da su malo razgovarali, ali "ništa strateški, ni suštinski".