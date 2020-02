RADOMIROVIĆ povodom izjave Senića da će tužiti portal "Pištaljku": To nije nešto što smo sami napisali, mi se pozivamo na druge institucije

Glavni i odgovorni urednik portala "Pištaljka" Vladimir Radomirović istakao je da je predsednik Opštinskog odbora SNS na sednici SO Rača u decembru rekao da su izgradnju te fabrike kontrolisale razne republičke institucije, kao i da je jedna od njih Fond za zaštitu životne sredine koji je i dao određena sredstva, i dao izveštaj i potpisao da su sredstva namenski utrošena.

Posle toga, kako je Senić naveo u svojoj izjavi, direkcija za vode, koja je i u decembru prenela određena sredstva za završetak radova na fabrici postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, a sve to vreme Budžetska inspekcija je kontrolisala da li se sredstva namenski troše.

Kako Radomirović ističe, portal "Pištaljka" je proveravao njegovu izjavu sa sednice Skupštine opštine Rača i da su uputili pitanja svim državnim institucijama koje su navedene u toj izjavi i da su im sve rekle da to on što je tada izjavio nije tačno.

-Tako da, ako neko obmanjuje javnost, to je samo Aleksandar Senić. To nije nešto što je "Pištaljka" sama napisala, već se mi pozivamo na druge institucije, što smo objavili - istakao je Redomirovića za Pink.rs.

On se osvrnuo i na Senićevu izjavu da Tomislav Veljković koji je podneo i krivičnu prijavu pre godinu o tim zloupotrebama nije uzbunjivač.

-Tomislav Veljković je upravo zbog tih prijavljivanja korupcije dobio otkaz u Opštini Rača kao uzbunjivač i on je sudskom odlukom vraćen na posao po Zakonu o zaštiti uzbunjivača - istakao je Radomirović.

Na pitanje da prokomentariše tvrdnje Senića da Veljković nema status uzbunjivača, već da je on aktivista Vuka Jeremića, Radomirović ističe da "Pištaljka" u svetskim okvirima važi za jednu od retkih organizacija koja ima iskustva o zaštiti uzbunjivača i da je Veljković je dobio sudsku zaštitu kao uzbunjivač.

-Očigledno je da je reč o odmazdi nad njim zbog ukazivanja na korupciju i sud je oceneio da je on uzbunjivač i vratio ga je na posao - rekao je Radomirović, dodajući da to što Senić pokušava da relativizuje to što Veljković radi (godinama prijavljuje korupciju o izgradnji tog postrojenja) je samo pokušaj da se skrene pažnja sa odgovornosti zloupotrebe prilikom izgradnje tog postrojenja.

Komentarišući Senićeve tvrdnje da je novinarka tog portala "iskasapila" njegovu izjavu i da nije u potpunosti objavila njegove odgovore, Radomirović kaže da on kao glavni urednik "Pištaljke" ima obavezu da u skladu sa kodeksom novinara objavi ono što je relevantno za javnost.

-Mi smo objavili odgovor kao sliku Aleksandra Senića, a pošto Srbija ima jak Zakon o zaštiti uzbunjivača nismo mogli da objavimo njegove insinuacije i vređanje Tomislava Veljkovića, jer je zakonski zabranjeno da se učestvuje u progonu uzbunjivača - objasnio je Radomirović i dodao da je Senić ponovo pokušao da relativizuje uzbunjivača u ovom predmetu.