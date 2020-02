Vesić o dokumentarcu N1: Mogu da plate film, ali ne mogu volju birača

Član Predsedništva SNS Goran Vesić ocenio je prikazivanja dvodelnog dokumentarnog filma "Vladalac" na televiziji N1 kao deo prljave političke propagande protiv Aleksandra Vučića, koju je, tvrdi, platio Dragan Đilas, ali mu to, ističe Vesić, neće pomoći da stekne naklonost građana.

-To jedino on ne može da kupi i nikakve emisije, propaganda mu neće pomoći - rekao je Vesić gostujući sinoć na Studiju B.

Vesić naslov filma, na koji autorstvo potpisuje novinar Slaviša Lekić, vidi kao pokušaj duhovite parafraze Makijavelijevog istoimenog dela, a Lekićevo autorstvo kao formalno, jer je film, tvrdi, naručila Aleksandra Subotić, koja je, kako kaže, bliska saradnica Dragana Šolaka, a snimanje je platio Dragan Đilas.

-Da su pročitali bilo koje Makijavelijevo delo znali bi da je Makijaveli bio žrtva katoličke crkve i surove jezuitske propagande. Danas se 'politički jezuiti' Dragan Đilas i Dragan Šolak, preko Slaviše Lekića, obračunavaju sa Aleksandrom Vučićem - rekao je Vesić gostujući sinoć na Studiju B.

Vesić je ocenio da je ovaj film istovremeno i pokušaj da se prikaže kakva bi bila Srbija kada "bi se Đilas dočepao vlasti, a Šolak uredivao medije, a ljudi poput Lekića bili urednici i određivali šta će Srbi da gledaju i kako da misle", rekao je on.

On je istakao i da N1 nikada neće snimiti film o tome kako se obogatio Đilas ili kako su njegove privatne kompanije, u vreme dok je bio na vlasti, ostvarile promet od 619 miliona evra.

Neće snimiti, dodao je, ni film o Boško Obradoviću i vlasniku kablovskog operatera SBB Draganu Šolaku, koji je, kako tvrdi Vesić, uz pomoć pojednijih ljudi iz bivše vlasti, iz jedne garaže u Kragujevcu napravio imperiju i preko kablovskih operatera SBB ubeđivao Srbe da ne treba da imaju sopstvenu politiku i afirmišu svoju naciju i vrednosti.

Vesić je rekao da SNS nije imala nijedan medij kada je 2012. godine pobedila na izborima, a da Djilas danas, kako tvrdi, u direktnom ili indirektnom vlasništvu, ima dve televizije - N1 i Novu i da te kanale ima polovina kuća koje imaju pretplatu za tog kablovskog operatera.

On ističe da su pri tom svi nedeljnici na strani opozicije, da najmanje dve dnevne novine aktivno podržavaju Đilasa i skrenuo pažnju na uticaj društvenih mreža na kojima, kako kaže, nema dana, a da Đilasova fabrika laži ne emituje lažnu vest.

Naveo je da je Đilasov najveći problem što ga narod neće i što mu ne vrede milioni.

-On troši milione, stvara televizije, kupuje medije, stranke, poslanike, organizuje nasilje i opet ga niko neće i sve je to uzalud. Jedino što Djilas ne može da kupi to su birači u Srbiji, a to bi žarko želeo i zato se na ovaj način odnosi prema građanima Srbije i zato su mu oni krivi što glasaju za Vučića. Zato su ti građani za Djilasa krezubi, glupi - rekao je Vesić.

Televizija N1 je prethodne dve večeri emitovala četvorosatni dokumentarni film, koji je nazvala "Vladalac", a koji je posvećen predsedniku Aleksandru Vučiću, sa isključivo kritičkim pristupom, u duhu naslova filma, na politiku koju vodi, na način vođenja te politke, pa i na njegov psihološki profil.

Stavove na takav, unapred postavljen pristup i tezu iznosili su, bez razmene mišljenja, Vesna Mališić, Danica Vučenić, Ljubodrag Stojadinović, Dušan Petričić, Bojan Klačar, Branka Prpa, Dragan Popadić, Žarko Trebješanin, Miša Brkić, Zoran Gavrilović, Biljana Stepanović i Saša Ilić.