Milena Ivanović, supruga ubijenog Olivera Ivanovića, govoreći o pristupanju Srpskoj naprednoj stranci rekla je da je već duže vreme razmišlja da se politički angažuje i da joj je to bilo u planu, a da je to učinila baš juče zbog poslednjih napada na predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Ivanović je rekla da govoreći o napadima konkretno misli na film Vladalac.

- To me je posebno inspirisalo i smatrala sam da je jako važno da sada, u ovom trenutku, predsedniku Aleksandru Vučiću pružimo najveću moguću podršku i zato sam ja odlučila da baš juče se učlanim u SNS i drago mi je da sam postala deo njegovog tima i apsolutno verujem u njegovu borbu i njegovu politiku i tu sam da ga podržim – izjavila je Ivanović za Novo jutro TV Pink.

Ivanović je rekla da je silom prilika koje su je zadesile u životu postala deo političke javnosti i protiv njene volje.

- Eto, gurali su me u neke različite priče koje nisu imale veze sa mozgom. Međutim, ja sam onda počela da razmišljam o tome da bi bilo pametno da se ja zaista političkim angažujem i svesna sam toga da mogu da pomognem i svesna sam toga šta znači borba. Mnoge sam borbe vodila i znam da mogu da dam svoj maksimum i da mogu da doprinesem borbi u koju verujem – navela je Ivanović.

Prema njenim rečima, ostala je dosledna svojim stavovima i onoj strani koju je izabrala na početku.

Ivanović kaže i da je nakon što je postala član SNS bila meta napada.

- Juče je to bilo jače nego ikada. Ja sam očekivala da će biti napada, ali nisam to očekivala toliko koliko je to bilo juče, ali ništa to nije novo – rekla je Ivanović i dodala da je njen odgovor na napade učlanjenje u SNS.

Ja ostajem dosledna sebi i tome u šta verujem. Oni mogu da pričaju i da pljuju, ja na to više ne obraćam pažnju.

Ivanović navodi da je cilj određenih bio da se preko tragedije jednog čoveka dočepaju vlasti i to, kako kaže, lažima.

- Ja znam da ni oni sigurni u to što govore, ali su to videli kao idealnu priliku da nekoga sruše sa vlasti. Ja sam zaista čovek koji uvek govori istinu i uvek sam na strani istine i ja sam odlučila da se istinom borim i zato sam danas tu uz Aleksandra Vučića i to niko i neće moći da promeni - kazala je Ivanović.

Ona je dodala i da ima političke ambicije, kao i da će aktivno učestvovati u kampanji.

- Učestvovaću u svim stranačkim aktivnostima. Znam da mogu mnogo da dam. Znam da sam mnogo naučila tokom ovih godina borbi - istakla je Ivanović.

Optužnica za ubistvo Olivera samo jedna igra Prištine

Govoreći o istrazi ubistva njenog supruga Olivera Ivanovića, Ivanović je navela da je optužnica koja je podneta u Prištini jedna od najčudnijih koje je mogla da vidi.

- To su površne i opšte stvari i nisu nikakvi dokazi i mislim da je strašno to što je cilj da se to prolongira do nekog trenutka do kada Priština ne odluči da možda spomene još neko ime i još nekoga ne uključi – navela je Ivanović.

Kako je dodala, jasno je da je reč i spekulaciji i manipulaciji.

- Javnosti pokušava da se predstavi slika koja odgovara Prištini, ali ima nas koji iskreno želimo da se sazna ko je ubio Olivera, koji ćemo se za tu istinu boriti do kraja svojih života. Ne nasedam na njihove pokušaje da predstave sliku koja njima odgovara – rekla je Ivanović.

Ona je ocenila da je stavljanje Silvane Arsović na optužnicu totalna ludost.

- To je strašno, ali pustićemo ih da vidimo na šta će da liči to njihov suđenje, kakve će dokaze da izvedu, šta ćemo dobiti, da li ćemo dobiti imena nalogodavaca i ubica, onda ćemo moći da razgoavaramo. Za sada je ovo samo jedna igra Prištine – kazala je Ivanović.

Kaže da joj je nemoguće da neke stvari nisu mogle da se saznaju sat ili dva ili dan posle Oliverovog ubistva, imajući u vidu da je Mitrovica mali grad.

- Ne želim da verujem u to da neko može za politička prepucavanja da koristi tu tragediju. U interesu je svih nas i Beograda i Prištine i čak tih stranaca dole, koji mislim da su najviše krivi u svemu tome, da se otkrije ko je nalažio ubistvo i ubio Olivera – naglasila je Ivanović.