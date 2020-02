Bilbija za Pink: Nije isključno da je Grenelova nova pozicija samo "odskočna daska" do neke nove funkcije u SAD (VIDEO)

Potvrda da Ričarda Grenela da ostaje specijalni izaslanik za dijalog Beograda i Prištine pokazuje da su Amerikanci odlučni da u ovoj administraciji sprovedu ono što su počeli pismom predsednika Trampa iz decembra 2018. godine, smatra diplomata Zoran Milivojević.

-Pritisak koji vrše na Prištinu je do sada nešto novo. Do sada Amerikanci nisu vršilipritisak na jedan tako direktan način da se skinu takse. To jedan uslov dauspeju oni i jer je to uslov Srbije da uopšte sedne za sto – ističe Milivojević.

Kada je reč o EU, Milivojević kaže, da ona na ovaj način pokušava da se uključi i makarvrati na globalnu scenu u prostoru za koji smatra da je nadležna - a to je Evropa.

- EU pokušava da prvo sanira sve one posledice neuspeha u zadnjih pet godina i novakomisija i nov vrh polaze od toga da je ipak ovaj region važan za Evropu, da jeto ipak evropska stvar i da se treba uključiti na jedan aktivan način i na tajnačin parirati Americi na delu - rekao je Milivojević za Pink.

Urednik političke rubrike u "Politici" Bojan Bilbija rekao je da Grenelova nova pozicija (v.d. direktora američkih nacionalnih obaveštajnih službi) može biti "odskočna daska" do neke nove funkcije u SAD.

- Svakako, kao i pre 20,30 godina velike američke karijere se grade na teritoriji Balkana - rekao je Bilbija i dodao da ne veruje da će se ukinuti Bondstil, kao i da je ozbiljna pretnja vlastima u Prištini to da SAD razmatraju mogućnost da povuku svoje trupe sa Kosova, ukoliko se ne ukine taksa na robu iz centralne Srbije.

- Verujem da se neće povući američke trupe i vidim da je taj put ka ukidanju taksi se pomalja - smatra Bilbija.