VUČIĆ NA SEDNICI GO SNS: Od vas tražim angažman, odgovornost i brigu o narodu! Uveren sam da ono što smo obećali možemo da ostvarimo, a od danas NA POSAO I DA UBEDLJIVO POBEDIMO!

Srpska napredna stranka održava sednicu Glavnog odbora, na kojoj će biti razmatrano pitanje predizbornih koalicija. Na početku sednice članovima odbora obratio se predsednik SNS Aleksandar Vučić.

Vučić je otvorio sednicu ističući da je stranka prošla kroz teško vreme. Podsetio je na borbu sa najtežim zadacima, ali i sa nemaštinom, banktotstvom, beznađem, nepostojanjem budućnosti.

- U ovom periodu smo pokazali kako stvari mogu da se promene disciplinom i radom, doveli smo zemlju dotle da prvi put u decembru 2019. godine imamo prosečne plate od 510 evra - rekao je Vučić.

Dodaje da mu je jasno da to nije dovoljno i da i dalje ima ljudi koji žive na minimalcu, ali da je on gotovo udvostručen za samo nekoliko godina.

Vučić podseća da je spušten i javni dug, te je najavio kanalizaciju i čistu vodu za svako selo.

- Sramota me je koliko smo problema sa tim imali u Zrenjaninu, ali ćemo sve to da završimo i da pokažemo ljudima da smo u stanju i da mogu da žive pristojno. Plan nam nisu samo kanalizacija i vodovod, već novi putevi, beze saobraćajnice. Imamo sve manje mehanizacije i malo ljudi za to. Najbrže nam napreduje Dedinje 2 jer nam rade strani radnici i svuda se mučimo jer naše radnike nemamo - kaže Vučić.

Kaže da je obilazio "Beograd na vodi", najveće gradilište u ovom delu Evrope, a da je tamo video, osim naših, dosta stranih radnika.

- Najvažnija tačka je obrazovanje za naše ljude, dualno obrazovanje. Nemamo dovoljno zanatlija i zato moramo da menjamo pristup i radimo više. Nećemo u kampanju sa predlozima za lenčarenje, već "onaj ko može da radi, neka radi što više". Želimo da se borimo za rad i ostanak mladih ljudi, a drugi neka lažu. Svi su uvek nešto umorni, a ja nisam, iako nisam baš najzdraviji. Naša politika mora da bude da im kažemo "imali ste poverenja u nas u najtežim trenucima, sada u krizi nismo, a sada morate da vidite kojom brzinom možemo da podižemo plate i penzije - navodi Vučić.

Dodaje da nikada neće zaboraviti da su penzioneri 2014. izneli najteže reforme i da su bili stub društva. Zato je važno podizati im penzije i da su one više nego ikada. Važno je, dodaje unapređivati obrazovanje, pa privatni fakulteti ne treba da su mesta gde će se lako dobijati diplome.

- Diplome nisu važne, važno je znanje - navodi Vučić. Dodaje da je važna i veza između radnog mesta i obrazovanja i da se stvari u obrazovanju postave racionalno.

Ponosan je, kaže, što se u Novom Sadu, u jednu kompaniju, vratilo 20 naših ljudi.

- Hoćemo da vraćamo hiljade ljudi, a to možemo ako promenimo sebe i napravimo najbolji mogući program - kaže Vučić. Nijedan ko je gasao za SNS, kako kaže, neće glasati za one koji su opljačkali Srbiju. Navodi i da su Naprednjaci krivi za sve, da im je "sve lepo, a rešenje za Kosovo nemaju".

- Kada treba da se pregovara: Vučić će, a kada se povećavaju plate onda nije Vučić. Zato me zanima koliko ćete glasova da donesete. Naš cilj na predstojećim izborima mora da bude više procentualnih glasača, a jedini rezultat koji je ispod onog koji smo imali 2016. godine, za nas je loš. Dakle, 48,2 posto, za nas je dobro. Sve ispod, ne valja i snosićemo odgovornost. Želim da se borite za svaki glas, da motivišete ljude - naveo je Vučić.

Kaže i da je važna nova energija i nova snaga, pa će tako na listi biti više od 30 mladih ljudi, od toga 20 u Skupštini.

- Imaćemo više mladih u Skupštini nego što će bilo koja politička partija imati poslanika. To govori o značaju i snazi SNS - naveo je Vučić. Kaže da će u mnogim gradovima biti novih kandidata za gradonačelnika, a sve kako bi se pokazala spremnost stranke da se menja.

Dolaze, kako kaže, neki novi ljudi, koji su spremni da pokažu da može da bude bolje i urađeno više.

- U nekim gradovima smo podbacili, znam, a u nekima smo uradili mnogo, i ponosan sam što smo mnogo uradili u nekim lokalnim sredinama. Ići ću u Bačku Palanku da se izvinim što nisam doveo još jednu ivesticiju, ali to što smo uradili u Nišu, Vranju, Loznici, Čačku... to sve je gotovo neverovatno. Nisu ljudi uvek srećni, ali će ostati u istoriji šta je urađeno - kaže Vučić.

Podseća da je lično u Nišu otvorio šest fabrika, da ovaj grad danas ima mnogo bolje prihode i nije u krizi u kakvoj je bio. U Novom Sadu su otvorene dve nove fabrike, u Smederevu je spasena Železara, budućnost Bora je svetlija...

- Nezaposlenost je spuštena, ali i dalje nije mnogo jer ljudi vide da smo mogli brže. Videli su i korumpirane ljude na lokalu i zato žele nove, mlade ljude. Za to ćemo se i boriti - navodi lider SNS.

Kaže da je do sada razgovarano sa većinom koalicionih partnera, da će sa Ljajićem, Krkobabićem, Vulinom i Palmom biti završena tehnička pitanja u narednim danima. Pozvao je lidere na lokalu da se ne bahate, da rade na saradnji i "grade mostove".

- Ne treba nam osionost, da vladamo sami, već ljudi sa kojima ćemo biti politički protivnici, ali čije ćemo mišljenje moći da čujemo. Posetite svaku kuću, napravite izborne štabove, posetite svaku zgradu, pričajte sa ljudima - kaže Vučić.

On je poručio liderima na lokalu da posećuju i lokalne televizije, ne samo one sa nacionalnom frekvencijom. Želi da razgovaraju sa narodom, da im se obraćaju svakodnevno.

- Pred nama je težak period i u političkom smislu i bez obzira na kamenice, ne treba odgovarati uvredama. I kada premijer CG vređa, nemojte da odgovarate, neću ni ja. Ne treba nam mržnja prema bilo kome. Treba da pokažemo da smo drugačiji, a svaki građanin treba da nam je isti - navodi Vučić. Dodaje da se moramo boriti za svoj narod, ali mirno, bez ugrožavanja bilo čijeg integriteta. Najvažnije je, kaže, da sačuvamo svoju decu, a sukobi nam nisu potrebni.

- Kada nam odgovore uvredama, onda to znači da su oni u problemu, a ne mi. Važno je da smo mi uzdržani i ne pokazujemo nervozu. Biće problema oko Kosova i Metohije i mnogo pritisaka, ali neću da prihvatim ponižavanje Srbije - rekao je Vučić, dodajući da je osam godina sluđao priče da je izdajnik i da treba da preda Kosovo i to od onih koji su ga i izgubili.

- Predali su Kosovo i drže nam pridike svakodnevno, a mi smo uspeli da sačuvamo mir, da stvorimo jedinstvo u južnoj srpskoj pokrajini i da istovremeno dobijemo mnogo vremena za bolju ekonomiju i pomeranje naše pozicije na bolju stranu. Od mene nikada nećete čuti vrlo optimistične izjave, a lako je izbacivati takve parole - rekao je Vučić, nakon čega je usledio gromoglasan aplauz u sali.

Ističe da Srbija ne dira nikoga, da želi da čuva mir, ali da želimo da jačamo i da, s tim u vezi, nabavljamo oružje. Licemerne primedbe zbog naoružavanja, kaže, podsećaju ga na priče opozicije u vezi sa bojkotom.

- Bojkotovaćemo svuda, osim tamo gde mislimo da ćemo da pobedimo - navodi Vučić. Dodaje, za kraj, da je ponosan jer Srbijom više ne upravljaju tajkuni, već legitimno izabrana vlast.

- Od vas tražim pobedu koja će biti blizu ili oko 50 odsto, tražim angažman, odgovornost i brigu o narodu. Uveren sam da to možemo da sprovedemo i da možemo da ostvarimo sve što smo zacrtali za Srbiju do 2025. Sa tim rezultatima ući ćemo u istoriju - navodi Vučić, dodajući za kraj: "Od danas na posao i da ubedljivo pobedimo, ubedljivije nego što očekuju".

Nakon govora lidera SNS, ostatak sednice će se održavati iza zatvorenih vrata.

Inače SNS i SPS su dogovorile da odvojeno izađu na predstojeće izbore. Vrh stranke danas bi trebalo da potvrdi sa kojim strankama će SNS u predizbornu koaliciju.

Predsednik stranke Aleksandar Vučić najavio je svojevremeno da će izbore raspisati po povratku iz Vašingtona, a u prvoj sedmici marta, najverovatnije.

Na listi SNS će, rekao je, biti 58 odsto novih ljudi, a među poslanicima najmanje 20 od 30 kandidata sa liste iz redova mladih koji su završili stranačku Akademniju mladih lidera.