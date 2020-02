ANĐELKOVIĆ ZA PINK: Pozicija Amerike oko ukidanja taksi je jasna, ali iz Berlina i Brisela se čuju samo neki blagi zahtevi

Zoran Anđelković, bivši šef izvršnog veća Kosova i Metohije, govoreći o ukidanju taksi od strane Prištine i uticaju SAD na njih, rekao je da Amerika već nekoliko meseci daje jasne izjave kada je reč o taksama i dodao da su te izjave bile jasne od strane Ričarda Grenela koji je rekao da one treba da budu ukinute.

Anđelković kaže da je čim se formirala takozvana vlada u Prištini Grenel pozvao na ukidanje taksi i dodaje da je on predstavnik Amerike i jasno je da je to i njihov stav.

- Sada imamo jasnu poziciju Amerike oko ukidanja taksi, ali nismo čuli jasnu poziciju, sem nekih blagih zahteva, iz Berlina i Brisela kada je reč o ukidanju taksi Prištine na robu iz centralne Srbije – kazao je Anđelković za Novo jutro TV Pink.

Prema njegovim rečima, svi su očekivali da pritisak Amerike bude takav da Kurti odmah ukine takse.

- Kurti je dobio funkciju predsednika vlade, ali je on nije preuzeo. Kada imate 20 godina jedan režim, a to je OVK, koja je 20 godina bila na vlasti na ovaj ili onaj način... On sada prvo mora da na neki način demontira taj prethodni režim i da preuzme vlast – smatra Anđelković.

Kako dodaje, što duže Kurti čeka da preuzme vlast, to će mu biti teže da na bilo šta reaguje i da uradi poteze koje su korisne na KiM.

Demo Beriša, predsednik Matice Albanaca Srbije, rekao je da je opštepoznato koliki je uticaj Amerike na Prištinu i smatra da bi takse bile ukinute da su oni tako hteli.

Govoreći o tome da Grenel ostaje specijalni izaslanik kaže da to ne odgovara ni Beogradu i Prištini, jer on neće imati vremena da se time bave.

- On je pokazao da zna da rešava situaciju kada ima vremena za to – ocenio je Beriša.