ORLIĆ ZA PINK: Srpska napredna stranka je ostvarila sve što je obećala – Dužni smo da izgradimo Srbiju u kojoj mladi žele da ostanu (VIDEO)

Vladimir Orlić, član Predsedništva Srpske napredne stranke, nakon sednice Glavnog odbora rekao je da je ona održana u atmosferi odlične energije i da je jedna od glavnih poruka da SNS danas vodi politiku da Srbija vodi računa o svojim interesima.

- Srbija, to je naša zajednička država. Ne trudimo se da povlađujemo bilo kome već vrlo jasno prvo pozicioniramo šta su naši interesi, utvrđujemo to, saopštavamo to narodu, i na tome otvoreno radimo bez ikakvih kalkulacija – kazao je Orlić za Novo jutro TV Pink.

Orlić je rekao da se SNS na početku susrela sa katastrofom i da je Srbija bila na rubu opstanka, a da je radom ona danas u boljoj situaciji.

- Aleksandar Vučić kada je govorio “Uspećemo da okrenemo situaciju drastično na bolje, dovešćemo investicije, nova radna mesta, fabrike…” Sve se pokazalo kao tačno. Govorili smo da ćemo da unapredimo ne samo zaposlenost, koju smo smanjili sa nekih 26 odsto kolika je bila u vreme onih političkih genija, sećate ih se, na ispod 10 odsto – naglasio je Orlić.

Kako kaže, sve što je Srpska napredna stranka govorila da će uraditi to je i ostvarila i dodaje da se time ne zadovoljava, već će raditi još više.

- Kada danas kažemo da imamo plan za sledeću godinu, pa godinu potom, sve do 2025. godine. Znate da je Aleksandar Vučić lično predstavio plan Srbija 2025. Sve što smo napravili u međuvremenu samo je dobar zalog da je priča potpuno utemeljena, ozbiljna i da je realna i izvesna – kazao je Orlić.

Kako kaže, SNS će napraviti i sve ono o čemu je juče govorio Aleksandar Vučić, a što se tiče obaveza svih koji su predstavnici SNS na bilo kom nivou.

- Dužni smo da izgradimo Srbiju koja je takva da u njoj deca žele da žive, da u njoj naši mladi žele da ostanu. Srbija koja vodi računa o svojim interesima. Srbija mora da živi i mora da se razvija – istakao je Orlić.

Saša Adamović, istoričar, osvrnuo se na to što će na listi SNS biti oko 57 odsto novih imena i rekao da se pokazalo da je u našem političkom sistemu Srpska napredna stranka najjača i najveća politička organizacija koja je dok vrši vlast u Srbiji postigla izuzetno značajne rezultate i da je dobro da se obnavlja.

- To što se Srpska napredna stranka obnavlja pre svega kadrovski, to je dobar znak jer pred SNS, koja će na ove izbore da izađe kao izraziti favorit, i ako bih mogao slobodnije da tumačim stvari, nema ozbiljnijeg protivkandidata na ovim izborima i očekujem ne samo njenu ubedljivu pobedu, već i da će biti ona koja će formirati novu vladu Srbije – ocenio je Adamović.