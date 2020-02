Dragoljub Kojčić za Pink: Dugo smo posrtali, a sada je došlo vreme radikalnih promena i "Uspona Srbije"

Knjiga „Uspon Srbije“ Dragoljuba Kojčića, političkog filozofa, dolazi u trenutku kada našu zemlju očekuju brojna iskušenja – od unutrašnjih, preko međunarodnih, do društvenih i mnogih drugih.

U Srbiji postoji uvrežena slika da je Srbija mala zemlja, koja stoga mora da je marioneta koja igra onako kako drugi kažu. Sam naslov knjige govori nešto drugo, a Kojčić je za „Pravac“ pokušao da objasni kako je Srbija uspela da se, uprkos svemu navedenom, uspe gore.

- Nekada je lakše napisati knjigu nego joj odrediti naslov. Međutim, meni se dogodilo da je naslov došao u sekundi, jedini je pravi i opisuje vreme u kojem živimo. Dugo smo posrtali. Od 1918. godine kada smo izgubili svoju državnu samobitnost, pa preko svih avantura 20. veka i onih s početka 21, bili smo u konstantnom padu, i tako sve do 2012/2013. godine. Tada je i došlo do radikalne promene koja je dovela do uspona Srbije – ocenjuje Kojčić.

Kada je reč o bližoj prošlosti, postoje tragične okolnosti koje su Srbiju survavale u težak pad, a sve one pogodile su dušu naroda, kaže Kojčić. Podseća na sankcije, bombardovanje, ali i na pljačkaške privatizacije koje su razorile industrijske potencijale naše zemlje.

- Nacija je pala u beznađe i više nije videla izlaz. Dobro se sećam da je ministar Đelić posle 5. oktobra saopštavao da ćemo 2007. godine ući u Evropsku uniju. To je davalo nadu, ali kako se ova godina približavala, sve je bilo jasnije da je reč o praznim obećanjima. Zatim je u Srbiji morala da se probudi nova ideja koja će naciju trgnuti iz beznađa i dati joj šansu. Stoga govorim o izborima 2012/2013 i ciklusu izbora do danas, kao o nečemu što je dovelo do radikalnog preokreta – ocenjuje Kojčić.

Dodaje da je izvršena vrsta revolucije, i to revolucija svesti.

- Sve je počelo da se menja, odnos ljudi prema budućnosti i odnos Srbije prema parametrima svog opstanka – kaže Kojčić.