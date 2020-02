Jeremić za Pink: Svedoci smo VRHUNCA LICEMERJA zapadnih zemalja i lažne države Kosovo! (VIDEO)

Predrag Jeremić, urednik portala "Embargo", rekao je da Priština svojim postupcima želi da ekonomski slomi Srbiju.

- Sve bi moglo da se reši jednim telefonskim pozivom, ali oni ne žele to da urade već koriste to kao svoj glavni adut u razgovoru sa Srbijom pokušavajući da ekonosmki slome Srbiju. Svedoci smo klasičnog vrhunca licemerja zapadnih zemalja i vlade lažne države Kosovo - naveo je on.

Prema njegovim rečima očigledno je da Zapad ove godine želi da reši pitanje takozvane države Kosovo.

- Zapadu se žuri da zaokruži pitanje nezavisnosti svoje frankenštajn države. Teško će, jer Srbija očigledno neće prihvatiti ono što se danas nudi na stolu. Srbiji se ne nudi ništa novo, i dalje se ponavljaju iste priče, a sada je stavljen i kao lažni aergument tu priču da će ukinuti - objasnio je Jeremić.

On je objasnio da ne veruje u sukob SAD i Nemačka kada je u pitanju stav oko takozvanog Kosova i da su oni jedinstveni po tom pitanju.

Jelena Vukoičić, politikolog, rekla je kako će se u budućem periodu, kada je u pitanju dijalog Beograda i Prištine, Srbija susresti sa velikim pritiscima koji dolaze sa zapada.

- Sve će ići u pravcu daljih i sve intenzivnijih pritisaka na Srbiju da se praktično odrekne svog suvereniteta nad Kosovom i Metohijom i da zeleno svetlo za dobijanje stolice za tu lažnu državu u Ujedinjenim nacijama - ukazala je Vukoičić.

Kako je ona objasnila stav Nemačke i Brisela je tvrd kada je u pitanju priznavanje lažne države Kosovo.

- Što se američke administracije tiče, tu vidimo izvesna kolebanja i razlike između stavova različitih predstavnika iz Trampove administracije - ukazala je ona.