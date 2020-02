Stojanović za Pink: Sve ponude kada je u pitanju KiM su VEOMA FATALNE za Srbiju! (VIDEO)

Miroslav Stojanović, dugogodišnji dopisnik "Politike" iz Bona i Berlina rekao je kako je ''plus plus'' plan Martija Ahtisarija za rešenje kosovskog problema u suštini ostao isti.

- Zapravo sve se svodi na to da se prizna nezavisnost Kosova. Suština je u toj sitnici koja je za nas veoma krupna. Ahtisarijev plan je proricao još tada nadgledanu nezavisnost Kosova. U 14 stavki je formuilisano šta bi trebalo da uđe u kosovski ustav - naveo je on.

Kako je Stojanović objasnio postavlja se pitanje i ko bi uopšte trenutno mogao da prizna nezavisnost Kosova.

- Sve ponude su veoma fatalne što se Srbije tiče. Formulacija koju je predsednik izrekao da je to ultimativna ponuda - ako je uzmete možda ćete se kajati, ako je ne uzmetze sigurno ćete se kajati. Žuri se i Americi, Trmapu i Merkelocoj ne samo iz geostrateških razloga, već i iz nekih razloga - naveo je on.

Ljubinka Milinčić, glavna i odgovorna urednica srpske redakcije "Sputnjik", rekla je za Pinka da je Angeli Merkel veoma važno da Srbija prizna lažnu državu Kosovo.

- Ja mislim da je svima njima jako važno priznanje Kosova jer će to da opravda sve ono što su oni nama radili 1999. godine. Nisam nikada videla ovako oštro formulisan zahtev Angele Merkel da Srbija prizna Kosovo, ali ona do sada nije nikada menjala mišljenje po tom pitanju - navela je ona.

- Sada se zaista stvara atmosfera da je Zapad odlučio da pitanje Kosova reši u toku ove godine. To je njihova želja, da su mogli oni bi to rešili odavno. Mi moramo da se odupremo velikim silama iako to nije lako - naglasila je Milinčić.

Prema njenim rečima razgovori koji su se vodili pod okriljem Zapada srtvarali su iluziju da je stav prema priznanju tkaozvane države Kosova omekšao, ali ništa se nije promenlo.