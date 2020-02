VUČIĆ: Molim ljude da ne kupuju brašno, konzerve i sve ono što im nije potrebno - Nema mesta panici, država je preuzela sve potrebne mere (FOTO)

View this post on Instagram

"U Republici Srbiji nema zaraženih korona virusom i u ovom trenutku u Srbiji korona virus ne postoji. Dogovorili smo kompletne mere prevencije, mere hitne reakcije svih nadležnih organa u Republici Srbiji u slučaju pojave korona virusa. Predvideli smo sve do najsitnijih detalja. Pripremili smo sve naše ustanove, objekte, sobe, uredili i uređujemo za potencijalne bolesnike. Nikakvih problema nećemo imati osim sa namernim ili slučajnim izazivanjem panike koja apsolutno nije potrebna. Moramo da sačuvamo svoju ekonomsku snagu, velike su posledice na one zemlje koje nisu pripremile svoje stanovnike na ono što se dešava. Zato smo se mi danas pripremili. Važno je da se ponašamo racionalno i da slušamo nadležne, stručne službe da se sačuvamo i da sačuvamo našu zemlju."