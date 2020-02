SELAKOVIĆ ZA PINK: Kampanja će biti izuzetno teška i veoma složena (VIDEO)

Ljudi koji podržavaju predsednikovu politiku, koji podržavaju SNS, moraju da shvate da lakih izbora nema, kao što nije bilo ni lakih rešenja za ozbiljne i velike probleme

Generalni sekretar predsednika Aleksandra Vučića i član predsedništva SNS Nikola Selaković je gostujući u Novom jutru TV Pink rekao da će predstojeća kampanja za parlamentarne izbore biti teška i složena i poručio članovima SNS da "lakih izbora nema".

On nije želeo da spekuliše ko će od opozicije učestvovati, a ko bojkotovati izbore, alije naglasio da je suština bavljenja politikom da se izađe na izbore.

- Na izborima se predstavljaju ideje, ozbiljno kritikuju oni koji vladaju i tražipoverenje građana. To je uradila SNS 2012. godine, kada nije imala naklonjeneštampane ni elektronske medije, kada su drugi propisivali pravila izborneutakmice i bili i nož i pogača - rekao je Selaković.

Navodi da oni koji se ozbiljno bave politikom znaju šta izbori predstavljaju i kakopostupati u tim trenucima.

- Ovo će biti izuzetno teška kampanja, veoma složena. LJudi koji podržavajupredsednikovu politiku, koji podržavaju SNS, moraju da shvate da lakih izboranema, kao što nije bilo ni lakih rešenja za ozbiljne i velike probleme. Ovdemora da se pristupi ozbiljno - naglasio je on.

Članovima SNS kaže da ukoliko žele da Srbija nastavi da ide smerom koji je krenula,moraju da "zbiju redove", da ne treba da se bave tim ko će izaći a kone na izbore, već kako oni (SNS) na tim izborima da pobede.

- Da na tim izborima pobedi radna, marljiva Srbija koja vodi računa o sebi, Srbija kojagradi sigurnu kuću za svoju decu - naveo je Selaković koji je i generalnisekretar predsednika.

Dodaje da će u kampanji na kritike odgovarati onim što je urađeno do sada.

- Oni kažu uradili smo film "Vladavlac", mi kažemo uradili smo 350 kilometaraautoputeva, oni uradili smo "Vladalac 2", mi kažemo smanjili smonezaposlenost... - zaključio je on.

"Do kraja godine završetak mozaika u Hramu svetog Save"

Postavljanje mozaika u Hramu svetog Save na beogradskom Vračaru, čiju izradu pomaže Rusija, trebalo bi da bude završeno do kraja godine, kaže Selaković. On je rekao da je do sada postavljeno oko 73 odsto mozaika, i da je do završetka ostalo da se uradi još 27 odsto, nakon čega će uslediti njegovo osvećenje.

- Naš Hram svetog Save će biti poseban, jer će biti najveća galerija mozaika na jednom mestu - rekao je Selaković i naveo da će pod mozaikom biti oko 14.000 metara kvadratnih.

Naveo je i da se u hramu rade tri ikonostasa, da će hram imati četiri oltara, od kojih će jedan biti u kripti, jedan centralni u gornjoj crkvi i dva manja.

- Pod će biti od mermera, to će biti remek delo, a biće postavljena i bronzana vrata. Oko centralne kupole je vidikovac sa najlepšim pogledom na Beograd, na beogradske reke, na Banat. Odatle se vidi i Cer - rekao je Selaković.

Naglasio je da naša generacija završava jedan posao na izgradnji hrama koji je od ideje do realiizacije trajao duže od 120 godina.Izgradnja hrama počela je 1935. godine, a Selaković podseća da je ona odložena najpre zbog Drugog svetskog rata, a potom i za vreme komunizma, a da tek od 1985. godine ponovo kreće izgradnja.Kupola je završena 1989. godine, a Hram je zvanicno otvoren 2004. godine.

- Svaki put su te radove prekidale krize, građanski ratovi, veliki ekonomski problemi. Danas kada Srbija staje na noge, može da usmerava novac i na ove stvari. Mnogo je važno što gradimo puteve, bolnice, ali ne treba da zanemarimo i kulturu i duhovnost - poručio je Selaković.

Za Hram svetog Save je rekao da ga zovemo zavetni hram i da je posvećen našem svetitelju i prosvetitelju, od koga je počela ozbiljna duhovna i svaka promena u životu srpskog naroda.

- Ozbiljna sredstva, uz pomoć Rusije, uložena su za završetak ovog dela - rekao je Drecun.Povodom rekonstrukcija u Beogradu, Selaković je rekao da Savski trg, jedan od najvećih trgova u Beogradu, sada počinje da dobija obrise gradskog trga.

- U njemu će dominirati spomenik Stefanu Nemanji. Spomenik će biti visok 23,5 metara - rekao je Selaković.