VUČIĆ: Stabilnom politikom možemo da pomognemo preduzetnicima! Naš bankarski sistem je siguran, a ekonomija nikada nije bila snažnija! (FOTO)

Beograd je jedan od najotvorenijih gradova, a Srbija jedna od najotvorenijih zemalja i imaćemo sve više uspeha u hotelijerstvu, rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić nakon svečanog otvaranja hotela Mona Plaza na Dorćolu.

Predsednik Vučić prisustvovao je svečanom otvaranju hotela Mona Plaza na Dorćolu, gde je nakon uvodnog obraćanja odgovarao na pitanja novinara.

Vučić je podsetio da je kompanija Mona pokazala kako mogu da se naprave uspešne porodične kompanije u našoj zemlji.

"U januaru smo oborili sve rekorde kada su u pitanju turistička noćenja. Koronavirus će verovatno usporiti te posete, ali očigledno da putničke agencije i flote beže od putovanja. Beograd je jedan od najotvorenijih gradova i imaćemo sve više uspeha u hotelijerstvu. Stabilnom politikom možemo da pomognemo preduzetnicima", rekao je Vučić.

Vrednost Komercijalne banke bi samo padala, da je prodata za veću cenu od očekivane

On je odbio da komentariše peticiju koju su Obradović i Đilas pokrenuli protiv prodaje Komercijalne banke, ističući da su oni ljudi koji su izuzetno dobro upravljali bankama, da je posle morao da se vraća dug.

"Tako su dobro upravljali bankama da smo morali da platimo 400-500 milona evra. Naš bankarski sistem je stabilan, ekonomija je snažna, nikada nije bila snažnija, ali želimo da budemo još jača" , rekao je Vučić.

On je na pitanje novinara o kratkim spotovima kojima prikazuje nova ulaganja i projekte, kao i na koji je najponosniji, Vučić je rekao da će o tome govoriti na kraju mandata.

"Ponosan sam i na ovaj hotel iako nije mojih ruku delo", rekao je Vučić.

Vučić je rekao da je sit priča o domaćim bankama.

"Neki misle da treba da napravimo “kombinacija banku”, a to govore neznalice kao što je Dušan Petrović koji kaže da se bez koleterala i garancija kredit, a onda to ide na džep građana. Svaki bankarski stručnjak će vam reći da je posao oko Komercijalne banke bio dobar", rekao je predsednik Vučić povodom prodaje Komercijalne banke, ističući da ne razume nikave primedbe na ovaj posao.

"Bio je pravi trenutak i za put opciju i za prodaju banke. Voleo bih da to bude srpska banka, ali ja ne odlučujemo o tome, već kompetenti ljudi. Dobrodošao novi investitor u našu zemlju", dodao je.

Kako kaže, svaki put se trudio da bude što je moguće korektan.

"Postoji kampanja protiv nas, okrive Srbiju a negde čak i Rusiju. Okrivljuju me da sprečavam Dodika, to nije moj posao, već samo da pričam u ime RS. Bolje je da prećutim i kaže da svako priča šta hoće, a ja ću da radim svoj posao – kazao je Vučić isitčući da ne želi da na taj način prikuplja političke poene.

Vučić je rekao da nije gledao film Vladalac, dok je Progon pogledao skoro u celini.

"Prihvatio sam da sam negativno rođen, hvala majci na tome", kometarisao je Vučić ova dva filma.

Predsednik je izjavio da nije bitno kada će se pojaviti plan za Kosovo "Ahtisari plus, plus, plus", ali da je siguran da će sa usaglašenim planom izaći zapadni saveznici.

"Sve jedno to će se dogoditi i izaći će sa time. Možda prvo Evropljani, možda Amerikanci, biće usaglašeni stavovi", rekao je Vučić.

Moj posao ocenjuju građani na izborima, a ne građani drugih zemalja

Upitan o Bosni i Hercegovini i odnosima sa tom zemljom u poslednje vreme, Vučić je rekao da pokazuje poštovanjeprema svima, ali da postoji kampanja da u regionu Srbija mora da bude okrivljena za sve.

Komentarišući navode predsednika Stranke demokratske akcije Bakira Izetbegovića da ne reaguje oštro na Dodikove izjave,Vučić je istakao da bi svi da mu govore kako se radi posao predsednika Srbije.

"Svima preporučujem da se kandiduju za posao predsednika Srbije, samo nemoj da mi pričaju kako da radim svoj posao. To ocenjuju građani na izborima. Odgovoran sam i ozbiljan jer predstavljam snagu zemlje.

Pitanje Kosova će biti glavna tema na sastancima u Vašingtonu

Posle ukidanja taksi procene u medijima su da se “KiM da stolica u UN”, a predsednik ovo komentariše kao generalno tešku situciju za Srbiju, jer kako kaže, nema za sada konkretnog predloga.

HOTEL MONA PLAZA Inače, Kamen temeljac za izgradnju hotela krajem novembra 2017. godine položili su predsednik Vučić, tadašnji gradonačelnik Beograda Siniša Mali i vlasnici kompanije Mona. Hotel je izgrađen po najsavremenijim standardima, raspolaže sa 170 soba i apartmana, a ima i veliki kongresni centar. Osim kongresno-izložbenog prostora, površine od oko 2.000 kvadratnih metara, u okviru hotela su i kafeterija, restoran, gastro bar, velnes i fitnes centar i podzemna garaža na dva nivoa. Mona Plaza ima i dve banket sale za korporativne proslave površine 350 i 420 kvadratnih metara. Kompanija Mona proizvodi žensku i mušku odeću od kože i tekstila, kao i širok asortiman kožnih aksesoara, a ulaganje u turizam započela je 2011. godine. Tada je osnovana Mona Hotel Management u čijem su vlasništvu hoteli Mona Zlatibor na Zlatiboru, hotel Javor u Kušićima i hotel Argo u Beogradu.

"Ne zaboravite da smo izguli 0.4 odsto rasta zbog taksi. To razara sistem dubinski, sve što bi ugrozilo stabilnost pravilo bi strašan problem za Srbiju. To ne mogu da prihvatim", rekao je predsednik i dodao da će se boriti za intrese Srbije.

Govoreći o poseti SAD, rekao je da će se boriti za intereseSrbije i dodao da će Kosovo biti dominantna tema, ali da ćeteme biti i odnosi i ekonomska saradnja sa SAD.

"Imaću važnih razgovora tek, Kosovo će svuda biti dominatna tema, pre svega u SAD – rekao je Vučić.

On je dodao da će Kosovo biti dominantna i ne laka tema, jer Srbija i SAD imaju različite poglede na to pitanje.

Tomislav Momirović, vlasnik hotela Mona Plaza, zahvalio se predsedniku Srbije što vodi mudru politiku.

"Turizam u Srbij raste. Mi smo mala i krhka zemlja, svaka nestabilnost ugrožava ovaj sektor, ali i celu privredu. Zahvalio sam presdsedniku na stabilnoj politici – rekao je Momirović.