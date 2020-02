Zakon o poreklu imovine je efikasan mehanizam za OTKRIVANJE NEZAKONITE imovine, fokus na kriminalcima (VIDEO)

Zakon o poreklu imovine koji je najavljivan skoro dve decenije, ove nedelje konačno je stigao na dnevni red Narodne skupštine.

Sagovornici Pinka kažu da ova zakonska rešenja predstavljaju efikasan mehanizam za otkrivanje veza kriminala i biznisa i nadaju se da će fokus biti na kriminalcima.

Državni sekretar u Ministarstvu pravde Radomir Ilić kaže da ranije nije postojala politička volja da se donese ovakav zakon.

- Imali smo Zakon o ekstraprofitu, koji je pisan za političke protivnike i donet je kada je bila promena vlasti u Srbiji. Ovde imamo drugačiju situaciju. Ovaj zakon nije pisan za određenu grupu ljudi, može da se primeni na sve građane Srbije – naveo je Ilić.

Ukazao je da ne postoji limit da može da se primeni na one koji su prethodnih sedam godina bili na vlasti i na one koji su pre 14 godina bili na vlasti, kao i na one koji su bili na vlasti pre 25 godina.

- Direktor Poreske uprave će na početku godine doneti analizu rizika, koja će mu reći gde su otišle pare – u građevinsku industruju ili u zdravstvo, na primer? Tamo gde ima najviše para ima i najviše korupcije. Na osnovu te analize će doneti i smernice za rad poreskih inspektora – rekao je Ilić.

Velika vrednost u ovom zakonu, koju često zaboravljamo, je to da je dato pravo i građanima da podnesu prijavu

Ilić ocenjuje da ovaj zakon može da u velikoj meri da otkrije veze kriminala i biznisa.

- Ovaj zakon veoma dobro detekture ljude koji imaju nezakonitu imovinu, da li ona dolazi od droge ili zloupotrebe janog položaja, ili još gore da su te dve stvari uvezane, ovde imamo jedan efikasan mehanizam koji veoma brzo može da detektuje ili da oduzme imovinu, odnosno naplati porez – precizirao je on.

Ilić je ukazao da je pripadnicima kriminalnih grupa, koje su trenutno pred Specijalnim sudom, nebitno koliko će godina zatvora dobiti, samo da im imovina ostane.

Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić se nada će u fokusu primene ovog zakona biti kriminalci.

- Fokus je nažalost okrenut ka političarim kao da su najveći državni neprijatelji. Mislim da bi to trebalo da budu kriminalci i dileri droge, ljudi koji se bave zelenašenjem, teškim krivičnim delima i ozbiljno ugrožavaju nas i ovu državu – naveo je Sekulić.

Mišljenja je da će kod primene ovog zakona glavna sankcija biti oporezivanje.

- Poreska uprava je visokoprofesionalna, ima 10 odsto porast prihoda na godišnjem nivou u prethodne tri godine – istakao je on.

Sekulić je dodao da se u Italiji, na primer, ljudima na ulici oduzima vozilo za koje ne mogu da dokažu poreklo imovine.